Disparos en Centro Comercial en Georgia, EUA: Reportan Varios Heridos
N+
Según los primeros reportes, se trata de un tirador activo en el centro comercial Augusta Mall de Georgia
COMPARTE:
Este martes, 23 de septiembre de 2025, se reportan disparos en un centro comercial en el condado de Richmond, en Georgia, Estados Unidos de América (EUA).
#ÚltimaHora | Se reporta un tirador activo en el centro comercial Augusta en el condado de Richmond, en Georgia, EE. UU. Hay informes de múltiples víctimas, de acuerdo con medios locales. pic.twitter.com/PMpVOcbTIK— NMás (@nmas) September 23, 2025
Según los primeros reportes, se trata de un tirador activo en el centro comercial Augusta Mall de Georgia. Extraoficialmente se habla de varios heridos.
Alerta por tirador activo en centro comercial
Más tarde, la Oficina del Sheriff del Condado de Richmond en Georgia confirmó la presencia de un tirador activo en el Augusta Mall, las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos trabajando para asegurar la zona.
El departamento policial emitió una alerta pública a través de sus redes sociales, advirtiendo a la ciudadanía que evite acercarse al área del centro comercial.
Las autoridades explicaron que la presencia de civiles en la zona podría interferir con el trabajo de los agentes que están respondiendo al incidente.
Según medios locales, dos personas fueron detenidas y el centro comercial permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.
Historias recomendadas:
- Video: Así se Ve el Ojo del Súper Tifón Ragasa desde el Espacio: Imágenes de su Potencia
- ¿El Paracetamol Causa Autismo? La OMS Responde a Medida de Donald Trump
-
Alimentos Saludables que Debes Comer Hoy Para Ser Feliz; Aumentan Niveles de Serotonina
Con información de N+
Rar