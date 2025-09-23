Disparos en Centro Comercial en Georgia, EUA: Reportan Varios Heridos

Este martes, 23 de septiembre de 2025, se reportan disparos en un centro comercial en el condado de Richmond, en Georgia, Estados Unidos de América (EUA).

Según los primeros reportes, se trata de un tirador activo en el centro comercial Augusta Mall de Georgia. Extraoficialmente se habla de varios heridos.

Alerta por tirador activo en centro comercial

Más tarde, la Oficina del Sheriff del Condado de Richmond en Georgia confirmó la presencia de un tirador activo en el Augusta Mall, las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos trabajando para asegurar la zona.

El departamento policial emitió una alerta pública a través de sus redes sociales, advirtiendo a la ciudadanía que evite acercarse al área del centro comercial.

Las autoridades explicaron que la presencia de civiles en la zona podría interferir con el trabajo de los agentes que están respondiendo al incidente.

Según medios locales, dos personas fueron detenidas y el centro comercial permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

