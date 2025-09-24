Agente de ICE que Mató a Migrante Mexicano en Chicago Dijo que a Él No le Pasó "Nada Grave"

Un agente federal de inmigración señaló que las heridas que sufrió luego de ser arrastrado por un vehículo no fueron "nada grave", de acuerdo con las imágenes de su cámara corporal dadas a conocer el martes 23 de septiembre, las cuales muestran los momentos después de que otro agente baleó de muerte a un inmigrante mexicano en el área de Chicago a principios de este mes.

Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump habían dicho previamente que el agente había resultado gravemente herido luego de que Silverio Villegas González lo arrastró con su automóvil en un intento por evitar su arresto durante una parada de tráfico en el suburbio de Franklin Park. El incidente intensificó las tensiones en medio de una serie de redadas de inmigración en la tercera ciudad más grande del país, las cuales dejaron alrededor de 550 arrestos, según funcionarios federales.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés) afirma que Villegas González embistió a los agentes con su vehículo, arrastrando a uno de ellos antes de que el agente temiera por su vida y abriera fuego. Los funcionarios federales han dicho que sus agentes no llevaban cámaras corporales en ese momento.

Pero las imágenes que el Departamento de Policía de Franklin Park dio a conocer el martes muestran a un agente local que llega a un costado del camino en donde un automóvil se había estrellado contra un camión de carga en el suburbio de Franklin Park, una comunidad predominantemente hispana ubicada a unos 29 kilómetros (18 millas) al oeste de Chicago.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) le intentan explicar al policía lo que había sucedido momentos después de que un agente disparó contra Villegas González, quitándole la vida.

"Intentó atropellarnos", dijo un agente de ICE, según las imágenes de las que el Chicago Sun-Times fue el primer medio en informar. El video publicado muestra unos dos minutos del intercambio. La imagen se corta y los rostros de los agentes involucrados fueron difuminados.

Mientras caminaba hacia el policía local, otro agente federal dijo que fue "arrastrado un poco".

Defensores de los derechos de los inmigrantes, algunos de los principales funcionarios electos de Illinois y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han pedido una investigación exhaustiva y mayor transparencia y responsabilidad.

"Queremos respuestas a las preguntas que hemos planteado", dijo el martes el representante federal Jesús "Chuy" García, un demócrata por Chicago, después de que el video se hiciera público.

Video: Mexicano Pierde la Vida en Chicago Durante Arresto por Agentes de ICE.

"La familia tiene derecho a ello. La comunidad quiere saber qué está pasando, y el público también merece respuestas".

En el video también se puede ver al primer agente mientras le dice a su compañero que había sufrido “una lesión en la rodilla izquierda y algunas laceraciones en las manos” mientras hablaba por la radio, de acuerdo con un relato similar publicado el martes en el Chicago Tribune. El video del periódico dura menos de un minuto y no difumina los rostros de las personas que aparecen en él.

"Nada grave", dice el agente herido mientras levanta los brazos para restar importancia a las preocupaciones.

Funcionarios federales habían dicho previamente que el agente sufrió "múltiples" y "graves lesiones".

"Su vida estuvo en riesgo y sufrió lesiones graves", publicó en la red social X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien la semana pasada visitó Chicago para un operativo de inmigración. Marcos Charles, jefe interino de Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE, dijo a The Associated Press el viernes que visitó al agente en el hospital, vio sus lesiones y sintió que fue apropiado el uso de la fuerza utilizada. Se negó a hacer comentarios adicionales, diciendo que hay una investigación abierta.

Funcionarios de DHS no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

Los operativos del ICE en Chicago han sido comparados con la represión migratoria que llevó a cabo el gobierno federal en el área de Los Ángeles en junio pasado. En Los Ángeles, al menos dos personas murieron mientras intentaban evadir a ICE: un trabajador agrícola que cayó del techo de un invernadero durante una redada y un hombre que fue atropellado por una camioneta mientras huía de los agentes fuera de una tienda Home Depot.

La mañana del incidente, Villegas González —quien trabajaba como cocinero— acababa de dejar a uno de sus hijos en la guardería en el suburbio de aproximadamente 18.000 habitantes.

El director de la guardería lo describió como un buen padre, mientras que muchos residentes de Franklin Park asistieron a vigilias y lo recordaron como un amable hombre de familia.

Villegas González, de 38 años, era oriundo del estado de Michoacán, en el oeste de México, según el Consulado General de México en Chicago, que supervisa de cerca la investigación.

Historias recomendadas:

Con información de AP

ASJ