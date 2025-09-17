México Enviará Nota Diplomática a Estados Unidos por Muerte de Silverio Villegas, en Chicago

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó hoy 17 de septiembre de 2025 que enviará una nota diplomática a Estados Unidos de América (EUA) por la muerte del connacional Silverio Villegas González, quien fue abatido en Chicago por agentes migratorios.

El pasado martes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que empezaría con redadas en Chicago, para detener a migrantes ilegales criminales, "como lo hizo en Los Ángeles".

El 12 de septiembre de 2025 México confirmó la muerte de Silverio Villegas González y un día después la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó el uso de violencia en su arresto y su posterior muerte.

Sheinbaum anuncia nota diplomática por muerte de Silverio Villegas

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México enviará una nota diplomática a Estados Unidos pidiendo una investigación a fondo por la muerte de Silverio Villegas.

Se condenó la violencia, pero se está en espera de la investigación y de qué ocurrió en el caso de este connacional que fue abatido. Hay una visión por parte de quienes lo hicieron, por eso estamos exigiendo una investigación a fondo

La mandataria federal puntualizó que no solo se condenó el hecho de manera pública "sino también se solicitó toda la información al Gobierno de Estados Unidos, y estamos atendiendo tanto a la familia como en la investigacion de realmente qué pasó".

Además, aclaró que mediante la cancillería se buscan diferentes mecanismos "porque una parte tiene que ver con proteger a nuestros hermanos migrantes. Los consulados han avanzado mucho en la comunicación, asesoría, comunicacion del momento en que ocurre una detención en los consulados, desde hace un año estamos en mejores condiciones".

Pero añadió que también se ha puesto sobre la mesa "la manera diplomática para decir que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo, estamos trabajando una nota diplomática particular sobre este caso y otros que tienen que ver con violaciones a derechos humanos y estamos trabajando, además de todo lo que hace nuestro embajador de México en Estados Unidos y asesorando y apoyando a nuestros paisanos en Estados Unidos".

