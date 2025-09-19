Protestas en Chicago: Agentes de ICE Golpearon y Lanzaron Gas Lacrimógeno a Manifestantes

Este viernes 19 de septiembre 2025, un grupo de personas se manifestó contra la "Operación Midway Blitz" del presidente Donald Trump frente a las instalaciones de Inmigración en Broadview, en Chicago.

La "Operación Midway Blitz" es una operación lanzada por Trump el 9 de septiembre, donde agentes federales intensifican las medidas de control migratorio en Chicago, Illinois, considerada ciudad “santuario” -que protege a migrantes-.

Noticia relacionada: Trump Firma Orden Ejecutiva para Crear Programa de Visas "Tarjeta Dorada": ¿A Quiénes Beneficia?

En la protesta de hoy, los agentes de ICE se tornaron violentos al tomar a los manifestantes y arrastrarlos, según testimonios, además de que medios locales informaron que los agentes usaron gas lacrimógeno contra las personas.

Todo empezó por la mañana, a las 8:30 horas, reporta EFE, que los agentes de ICE se encontraban en el techo de las instalaciones migratorias, y lanzaron gas pimienta, para dispersar a la gente.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que 3 personas fueron detenidas. Y acusó:

Las personas y los grupos que obstaculizan las operaciones del ICE se están aliando con cárteles violentos, traficantes de personas y criminales violentos

Nos rociaron gas y balas de pimienta, denuncian

Kat Abughazaleh, quien se postula al Congreso por los Demócratas por el noveno distrito de Illinois, dijo a medios que los agentes le rociaron gas.

El ICE entró e intentó pasarnos con el auto; casi atropellan a alguien"... "No nos movimos, nos mantuvimos firmes, y fue entonces cuando usaron las balas de pimienta y el gas lacrimógeno

Los manifestantes afirmaron que durante toda la mañana los agentes dispararon en su contra balas de pimienta, balas de goma y granadas de humo. Según testimonios, algunas personas estaban en el piso con lágrimas en los ojos por el gas.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que había más de 100 personas en la protesta. Y acusaron que los manifestantes agredieron a las fuerzas del orden, lanzaron gases lacrimógenos, dañaron neumáticos y bloquearon la entrada del edificio, calificándolos de "alborotadores".

Otros políticos de Illinois se unieron a los manifestantes, entre ellos la vicegobernadora estatal, Juliana Stratton, para denunciar la represión violenta del ICE. De acuerdo con reportes, en las últimas protestas en Chicago, incluida la de hoy, al menos 400 personas han sido detenidas.

Historias recomendadas: