Trump Firma Orden Ejecutiva para Crear Programa de Visas "Tarjeta Dorada": ¿A Quiénes Beneficia?
La "Tarjeta Dorada" tendrá un costo de un millón de dólares para individuos, unos 18 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para crear el programa de visas "Tarjeta Dorada", que facilita la inmigración acelerada para extranjeros que hagan importantes donaciones financieras a ese país.
La "Tarjeta Dorada" tendrá un costo de un millón de dólares para individuos —unos 18 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual— y dos millones en caso de ser patrocinado por una empresa.
"Creo que va a ser tremendamente exitoso", dijo Trump a periodistas durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Información en desarrollo...