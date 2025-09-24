Asamblea General ONU: Ucrania Pide Frenar Guerra de Rusia e Irán Fija Postura por Bomba Nuclear

La semana de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas continúa en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, con motivo del 80 aniversario de la ONU; hoy, 24 de septiembre de 2025, fue el turno de los presidentes de Ucrania e Irán, Volodimir Zelenski y Masoud Pezeshkian, respectivamente, quienes hablaron en la tribuna sobre la guerra de Rusia y la bomba nuclear.

Zelenski pide a la ONU frenar la guerra de Rusia

En su turno, el presidente Zelenski pidió a la Asamblea General de la ONU que frene la guerra que Rusia mantiene en Ucrania y acusó al mandatario ruso, Vladimir Putin, por su intento de extender su combate más allá del territorio ucraniano.

Zelenski afirmó que la guerra de Rusia contribuyó a desencadenar la carrera armamentística más destructiva de la historia.

Los hechos son simples: detener esta guerra es más barato que construir jardines de infancia subterráneos o búnkeres masivos para infraestructuras críticas más tarde.

El presidente ucraniano destacó que "los drones rusos ya están volando por toda Europa, y las operaciones rusas ya se están extendiendo por todos los países", por lo que "Putin quiere continuar esta guerra expandiéndola y nadie puede sentirse seguro en estos momentos".

Agregó que Ucrania intentará abrir la exportación de sus armas a los países aliados: "No hace falta empezar esta carrera desde cero. Estamos listos para compartir lo que ya ha demostrado su eficacia".

Estamos dispuestos a hacer que nuestras armas modernas se conviertan en su seguridad moderna. Hemos decidido abrir la exportación de armas. Y se trata de potentes sistemas probados en una guerra real cuando todas las instituciones internacionales fracasaron.

Irán fija su postura sobre la bomba nuclear

En tanto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aclaró ante la Asamblea General de la ONU que la República Islámica no busca armas atómicas, ante la inminente restauración de las sanciones del Consejo de Seguridad, por su programa nuclear.

Por la presente, declaro una vez más ante esta Asamblea que Irán nunca ha buscado ni buscará fabricar una bomba nuclear.

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, en la Asamblea General de la ONU. Foto: Reuters

Pezeshkian afirmó que el grupo E3, conformado por Reino Unido, Francia y Alemania, actúa al “servicio” de Estados Unidos, por iniciar el proceso de reinstauración automática de sanciones de la ONU contra su país, al considerar que no cumple con sus compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear de 2015.

