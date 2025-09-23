Video: Momento Exacto en que Trump Sube Escaleras Eléctricas de la ONU y Fallan

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asistió hoy, 23 de septiembre de 2025, a la sede de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General por el 80 aniversario de la ONU; sin embargo, el mandatario se molestó luego de que las escaleras eléctricas fallaron cuando él y su esposa Melania intentaron subir, al legar al edificio. Aquí puedes ver el video del momento en que el republicano se quedó varado.

Trump critica a la ONU en plena Asamblea General

El discurso de Donald Trump en la ONU causó expectativa, luego de que la Casa Blanca confirmó la asistencia del presidente, en medio de tensión por el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Francia y varios países más, ante la guerra que Israel mantiene en la Franja de Gaza.

Este martes, Trump subió a la tribuna de la ONU y criticó a la organización; el mandatario republicano afirmó que Naciones Unidas no lo ha ayudado a frenar las guerras que actualmente hay en el mundo.

Sin embargo, al reunirse con António Guterres, secretario general de la ONU, Trump reconoció que a veces está en desacuerdo con la organización, pero afirmó que Naciones Unidas es realmente increíble y que puede hacer mucho.

Puede que a veces esté en desacuerdo, pero lo apoyo totalmente.

Video de la falla en escaleras eléctricas cuando Trump sube con su esposa Melania

Al llegar a la sede de la ONU, Trump y su esposa Melania subieron por una de las escaleras eléctricas, pero en cuestión de segundos, se presentó una falla y pararon por completo.

Ante el incidente, Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, decidió seguir subiendo, seguida de su esposo, el presidente.

NEW: President Trump and first lady Melania arrive at the United Nations ahead of his address to the General Assembly. pic.twitter.com/HMMGUkimu3 — Fox News (@FoxNews) September 23, 2025

Durante su discurso, Trump destacó el mal estado de las escaleras eléctricas y del teleprompter, que también presentó fallas y no pudo leer su texto.

Esto es lo que recibí de las Naciones Unidas: unas escaleras mecánicas estropeadas y un teleprompter estropeado.

Trump explicó que emitiría su discurso sin leer, porque el teleprompter no funcionó.

Me siento muy feliz de estar aquí arriba con ustedes, sin embargo, y de esta manera puedo hablar desde el corazón, solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter tendrá grandes problemas.

Donald Trump aprovecho el momento para relatar que al llegar a la sede de la ONU, se quedó atrapado en las escaleras eléctricas junto con su esposa.

Si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos.

