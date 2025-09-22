Trump Asistirá a la Asamblea General de la ONU, Centrada en Palestina e Israel
N+
La ONU celebra su Asamblea General con motivo de su 80 aniversario, en la que se prevé que varios países reconozcan a Palestina como Estado, entre ellos, Francia
COMPARTE:
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asistirá a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que con motivo de su 80 aniversario, está centrada en el reconocimiento de Palestina como Estado, en medio del conflicto con Israel, en Gaza.
Trump se presentará en la sede de la ONU, en Nueva York, este martes, 23 de septiembre de 2025, informó hoy Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.
El mandatario estadounidense tendrá una "reunión multilateral" con los líderes de varios países entre ellos:
- Catar
- Arabia Saudita
- Indonesia
- Turquía
- Pakistán
- Egipto
- Emiratos Árabes Unidos
- Jordania
Donald Trump asistirá el martes 23 de septiembre a la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU, donde hablará sobre cómo "las instituciones globalistas han deteriorado significativamente el orden mundial", informó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.— NMás (@nmas) September 22, 2025
Foto: Reuters pic.twitter.com/WWAbEIJCCg
Noticia relacionada: ¿Cuántos Países Reconocen a Palestina como Estado y Cuál fue el Primero en Hacerlo?
Información en desarrollo…
Historias recomendadas:
- Súper Tifón Ragasa Alcanza Máxima Intensidad Registrada en la Tierra: ¿Dónde se Ubica?
- Potente Huracán Gabrielle Ya Es Categoría 3: ¿Cuál Es su Trayectoria Hoy 22 de Septiembre 2025?
- NASA Confirma Signos de Vida en Marte: Esto Encontró el Perseverance en el Planeta Rojo
Con información de N+.
RMT