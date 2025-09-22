Inicio Internacional Estados unidos Trump Asistirá a la Asamblea General de la ONU, Centrada en Palestina e Israel

Trump Asistirá a la Asamblea General de la ONU, Centrada en Palestina e Israel

La ONU celebra su Asamblea General con motivo de su 80 aniversario, en la que se prevé que varios países reconozcan a Palestina como Estado, entre ellos, Francia

Asamblea General de la ONU por Palestina

Asamblea General de la ONU hoy, 22 de septiembre 2025. Foto: Reuters

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asistirá a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que con motivo de su 80 aniversario, está centrada en el reconocimiento de Palestina como Estado, en medio del conflicto con Israel, en Gaza.

Trump se presentará en la sede de la ONU, en Nueva York, este martes, 23 de septiembre de 2025, informó hoy Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense tendrá una "reunión multilateral" con los líderes de varios países entre ellos:

  • Catar
  • Arabia Saudita
  • Indonesia
  • Turquía
  • Pakistán
  • Egipto
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Jordania

Información en desarrollo…

