Trump Asistirá a la Asamblea General de la ONU, Centrada en Palestina e Israel

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asistirá a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que con motivo de su 80 aniversario, está centrada en el reconocimiento de Palestina como Estado, en medio del conflicto con Israel, en Gaza.

Trump se presentará en la sede de la ONU, en Nueva York, este martes, 23 de septiembre de 2025, informó hoy Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense tendrá una "reunión multilateral" con los líderes de varios países entre ellos:

Catar

Arabia Saudita

Indonesia

Turquía

Pakistán

Egipto

Emiratos Árabes Unidos

Jordania

Donald Trump asistirá el martes 23 de septiembre a la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU, donde hablará sobre cómo "las instituciones globalistas han deteriorado significativamente el orden mundial", informó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.



Foto: Reuters pic.twitter.com/WWAbEIJCCg — NMás (@nmas) September 22, 2025

Noticia relacionada: ¿Cuántos Países Reconocen a Palestina como Estado y Cuál fue el Primero en Hacerlo?

Información en desarrollo…

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT