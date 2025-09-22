Potente Huracán Gabrielle Ya Es Categoría 3: ¿Cuál Es su Trayectoria Hoy 22 de Septiembre 2025?

El potente huracán Gabrielle se fortaleció muy rápido y hoy, 22 de septiembre de 2025, alcanzó la categoría 3, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estado Unidos (NHC, por sus siglas en inglés); aquí te decimos cuál es su trayectoria actual, en el Atlántico.

Gabrielle es el séptimo ciclón de la temporada 2025, en el Océano Atlántico, y el segundo huracán, después de:

Andrea: tormenta tropical Barry: tormenta tropical Chantal: tormenta tropical Dexter: tormenta tropical Erin: huracán categoría 5 Fernand: tormenta tropical

Trayectoria del potente huracán Gabrielle

El potente huracán Gabrielle se ubica cerca de Bermudas, en el Océano Atlántico, con trayectoria hacia Carolina del Norte, en Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes prevé que el ciclón Gabrielle toque tierra la noche de este lunes, en Bermudas, y que se “podría intensificarse aún más hoy”.

La dependencia estimó que el huracán se debilitará a partir del miércoles, 24 de septiembre de 2025.

5AM AST: Here are the latest Key Messages for #Gabrielle Stay up to date with the forecast at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/A5Ng8PM6Z7 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 22, 2025

Otros dos ciclones se podrían formar cerca de Gabrielle

Además, el Centro Nacional de Huracanes alertó que dos ondas tropicales tienen potencial ciclónico, cerca de Gabrielle.

Una de las ondas tropicales registra 70% de potencial ciclónico, y la segunda, 40%, para los próximos días.

8 am EDT - NHC is monitoring two tropical waves. The western one has a medium chance of development late in the week over the southwestern Atlantic. The eastern one has a high chance of development over the central Atlantic in a few days. Visit https://t.co/tW4KeGdBFb for… pic.twitter.com/i6mUREgLAA — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 22, 2025

Con información de N+.

RMT