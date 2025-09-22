Inicio Internacional Clima Potente Huracán Gabrielle Ya Es Categoría 3: ¿Cuál Es su Trayectoria Hoy 22 de Septiembre 2025?

Potente Huracán Gabrielle Ya Es Categoría 3: ¿Cuál Es su Trayectoria Hoy 22 de Septiembre 2025?

Esta es la ubicación y trayectoria actuales del poderoso huracán Gabrielle, que ya es categoría 3 y que se podría intensificar aún más, en las próximas horas

Mapa de la trayectoria del poderoso huracán Gabrielle

Mapa de la trayectoria del poderoso huracán Gabrielle. Foto: NOAA

El potente huracán Gabrielle se fortaleció muy rápido y hoy, 22 de septiembre de 2025, alcanzó la categoría 3, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estado Unidos (NHC, por sus siglas en inglés); aquí te decimos cuál es su trayectoria actual, en el Atlántico.

  • Gabrielle es el séptimo ciclón de la temporada 2025, en el Océano Atlántico, y el segundo huracán, después de:
  1. Andrea: tormenta tropical
  2. Barry: tormenta tropical
  3. Chantal: tormenta tropical
  4. Dexter: tormenta tropical
  5. Erin: huracán categoría 5
  6. Fernand: tormenta tropical

Trayectoria del potente huracán Gabrielle

El potente huracán Gabrielle se ubica cerca de Bermudas, en el Océano Atlántico, con trayectoria hacia Carolina del Norte, en Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes prevé que el ciclón Gabrielle toque tierra la noche de este lunes, en Bermudas, y que se “podría intensificarse aún más hoy”.

La dependencia estimó que el huracán se debilitará a partir del miércoles, 24 de septiembre de 2025.

Otros dos ciclones se podrían formar cerca de Gabrielle

Además, el Centro Nacional de Huracanes alertó que dos ondas tropicales tienen potencial ciclónico, cerca de Gabrielle

Una de las ondas tropicales registra 70% de potencial ciclónico, y la segunda, 40%, para los próximos días.   

Con información de N+.

RMT

