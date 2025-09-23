Declaran Culpable a Sujeto que Intentó Matar a Trump en Florida

Un jurado de Estados Unidos declaró culpable hoy, 23 de septiembre de 2025, de cinco cargos a Ryan Routh, por el intento de asesinato contra Donald Trump, en un campo de golf de Palm Beach, Florida, en 2024, cuando el republicano era candidato presidencial para su segundo mandato.

En la audiencia de este martes, Ryan Routh -de 59 años de edad- afirmó que no tenía intención de matar a nadie.

Me cuesta creer que se haya cometido un crimen si el gatillo nunca se apretó.

Routh dijo al jurado que también pudo haber disparado contra el agente del Servicio Secreto que lo confrontó, si hubiera tenido la intención de dañar a alguien.

Los fiscales argumentaron Routh pasó semanas planeando matar a Donald Trump antes de apuntar con él un rifle, a través de los arbustos, mientras el republicano jugaba al golf, el 15 de septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Christopher Browne, fiscal federal adjunto, dijo que "no hay duda, no existe duda razonable, ninguna duda en absoluto" sobre el intento de asesinato contra el republicano y afirmó que la evidencia ha mostrado una sola cosa y “es que Ryan Wesley Routh quería matar a Donald Trump".

Routh se declara no culpable de los cargos que le imputan

Ryan Routh se declaró no culpable de los cargos de intentar asesinar a un candidato presidencial, agredir a un agente federal y cometer varias violaciones de la ley de armas de fuego.

Routh podría ser sentenciado a cadena perpetua, señaló la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien también destacó que "este intento de asesinato no solo fue un ataque a nuestro presidente, sino una afrenta a nuestra nación”.

La condena definitiva se dictará en diciembre de 2025 contra Ryan Routh, un trabajador de la construcción de Carolina del Norte, que fue detenido el mismo día que intentó asesinar a Trump.

