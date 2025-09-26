Someten a Cirugía a Lex Ashton, Presunto Atacante del CCH Sur: ¿Cuál es Su Estado de Salud?

Lex Ashton fue intervenido quirúrgicamente por un coágulo en la cabeza. El presunto atacante del CCH Sur permanece ingresado en el Hospital General Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El pasado 22 de septiembre Lex Ashton presuntamente asesinó a un compañero suyo en el CCH Sur. El agresor intentó huir de la escena del crimen y cayó desde una gran altura, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico con fractura craneal.

Además, Lex Ashton presentaba una hemorragia subaracnoidea, que ocurre cuando hay sangrado entre el cerebro y la membrana que lo recubre. Médicos del IMSS también confirmaron que el estudiante señalado por asesinato no presenta daños en las piernas, como se llegó a difundir.

Someten a cirugía a Lex Ashton, atacante del CCH Sur

La noche del 26 de septiembre se difundió que Lex Ashton fue sometido a cirugía. Según informaron médicos del Hospital General Regional número 2 del IMSS, el joven de 19 años fue intervenido por un coágulo en la cabeza.

Esta condición podía provocar convulsiones o ataques epilépticos. El coágulo fue retirado exitosamente y actualmente el presunto atacante se encuentra en recuperación.

Se espera que Lex Ashton pase aún varios días hospitalizado. Autoridades capitalinas han adelantado que, una vez que se recupere, el presunto atacante será presentado ante un juez por el asesinato de su compañero.

