Tensión Trump-Maduro: Marina de EUA Prueba Misiles de Largo Alcance; "Iluminó el Cielo Nocturno"

La Marina estadounidense informó este martes 23 de septiembre de 2025 que lanzó la semana pasada cuatro misiles balísticos de alcance intercontinental desde aguas de la costa este de Florida a modo de prueba, una aparente muestra de músculo militar que llega en un momento marcado por el despliegue militar de Washington en el Caribe que ha incrementado la tensión con Venezuela.

Aunque es común que el Ejército estadounidense informe de sus pruebas de misiles y la Marina destaca en un comunicado que estas pruebas "no se llevaron a cabo en respuesta a ningún acontecimiento internacional".

En tanto, el texto indica que uno de los cuatro lanzamientos, el que se realizó el pasado domingo:

Iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico

La referencia explícita a Puerto Rico, que se encuentra a unos 700 kilómetros de la costa de Venezuela, no parece casual si se tiene en cuenta que los lanzamientos de prueba se realizaron en un cuadrante frente a la costa oriental de Florida muy distante del territorio libre asociado, en concreto a mil 500 kilómetros.

