Puebla vs Chivas Hoy: A Qué Hora es y Alineaciones del Partido de la Jornada 11 de Liga MX 2025

Este viernes 26 de septiembre arranca la Jornada 11 del Torneo Apertura con dos duelos entre equipos urgidos de puntos. El primero de ellos es el FC Juárez vs León, mientras que el segundo es el que protagonizarán las Chivas, que visitan al Puebla.

El partido Puebla vs Chivas llama la atención porque el Rebaño Sagrado llegará muy motivado luego de golear al Necaxa en la fecha anterior, así que se anticipa que saldrá con todo para llevarse los tres puntos.

Pero el Puebla será un rival peligroso, es un animal herido que busca salir del fondo del hoyo. Los poblanos son coleros de la tabla, con apenas 5 unidades. Apenas el martes le dieron batalla al Pachuca, con el que igualaron 2-2 y salieron fortalecidos.

Así que se prevé un duelo intenso, con dos equipos que saldrán a estudiarse fríamente antes de lanzarse al ataque. Porque a estas alturas ya no se pueden dar el lujo de perder muchos puntos si pretenden escalar en la clasificación general.

Puebla vs Chivas: Posibles Alineaciones del Partido de la Liga MX 2025

Si no se presentan cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Puebla: Julio González, Nicolás Díaz, Jesús Rivas, Eduardo Navarro, Franco Moyano, Fernando Monárrez, Raúl Castillo, Ariel Gamarra, Owen González, Emiliano Gómez y Ricardo Marín.

Chivas: Raúl Rangel, Bryan González, Diego Campillo, José Castillo, Miguel Gómez, Omar Govea, Efraín Álvarez, Luis Romo, Richard Ledezma, Santiago Sandoval y Armando González.

Puebla vs Chivas: ¿Dónde y a Qué Hora se Jugará el Partido de la Liga MX 2025?

El partido Puebla vs Chivas se jugará este viernes 26 de septiembre a las 21:05 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Cuauhtémoc de la capital poblana.

No hay que olvidar que las Chivas tienen la urgencia de ganar para seguir escalando posiciones, ya que se encuentran en la casilla 11 de la tabla general, con 11 unidades. Llegarán motivadas luego de superar 3-1 al Necaxa el martes pasado.

Más temprano, a las 19:00 horas, se llevará a cabo el partido FC Juárez vs León, en el Estadio Olímpico Benito Juárez de la ciudad fronteriza. El balón rodará en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Con información de N+

RGC