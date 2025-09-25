Muere Billy Vigar, Exjugador del Arsenal, a los 21 Años de Edad: ¿Qué le Pasó al Futbolista?

El futbolista Billy Vigar, surgido de la cantera del Arsenal inglés, falleció a los 21 años de edad, luego de estar hospitalizado por varios días. Lo anterior fue informado por su familia este jueves 25 de septiembre.

Billy Vigar, quien llegó a la cantera del Arsenal a los 14 años, fue compañero del mexicano Marcelo Flores en la categoría Sub-18. Por ello es que el actual jugador de los Tigres le dedicó una breve aunque emotiva despedida en su cuenta de Instagram:

Descansa en paz, hermano

Vigar, al igual que Marcelo Flores, salió del Arsenal en el 2023 y buscó fortuna en otros equipos hasta que llegó al Chichester FC, de la Isthmian League Premier Division.

El club Arsenal, en el que Vigar estuvo siete años, expresó su pesar y mandó condolencias a la familia:

Además de su importante talento, Billy siempre será recordado por su amor por el deporte, su orgullo al representar este equipo y por su personalidad

Los Gunners además añadieron que “Billy una vez dijo que el día que lo seleccionamos fue el más importante de su vida. Él fue muy apreciado por todos sus compañeros y entrenadores. Nuestras condolencias están con su familia y con sus seres queridos en este tiempo tan difícil".

Muere Billy Vigar: ¿Qué le Pasó al Exjugador del Arsenal?

Ha trascendido que Billy Vigar falleció este jueves 25 de septiembre luego estar varios días en terapia intensiva en el hospital, a causa de una "grave lesión cerebral" sufrida el fin de semana en un partido de futbol.

Según testigos de los hechos, durante el juego de futbol entre el Chichester FC y el Wingate & Finchley CF del sábado 20 de septiembre, Billy Vigar fue a pelear un balón y se golpeó la cabeza contra un muro del Maurice Rebak Stadium. Fue atendido de inmediato y trasladado al hospital, donde estuvo en coma inducido.

La familia del jugador señaló en un comunicado que "después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y falleció".

