Incendio Consume una Casa en la Sierra Norte de Puebla; Autoridades Revelan el Posible Origen

Un incendio consumió por completo una vivienda ubicada en la colonia Ojo de Agua, en el municipio de Xicotepec de Juárez en la Sierra Norte de Puebla; Autoridades entrevistaron a la familia afectada y dieron a conocer las posibles causas del siniestro.

Luego de un fuerte olor a madera quemada, vecinos de la zona se percataron que una de las casas estaba siendo devorada por las llamas, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos y Personal de Protección Civil Municipal quienes acudieron de inmediato al sitio.

Voraz incendio consume una vivienda en la colonia Ojo de Agua en Xicotepec de Juárez

Lamentablemente el fuego avanzó rápidamente y terminó por consumir el domicilio dejándolo en perdida total, el cual estaba construido en su mayoría con madera, lo que facilitó la propagación de las llamas.

Afortunadamente, los ocupantes lograron salir a tiempo y ponerse a salvo, por lo que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar, sin embargo, únicamente les quedó mirar cómo se consumía el patrimonio por el que habían trabajado.

Las labores para controlar y sofocar el incendio se extendieron durante varias horas, debido a la intensidad del fuego y a los trabajos de remoción de escombros.

Luego del siniestro, los integrantes de la familia afectada quedó sin techo, por lo que vecinos de la zona comenzaron a brindarles apoyo y ayuda solidaria.

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¿Cómo se originó el incendio en la casa de Xicotepec de Juárez?

Finalmente la Coordinación de Protección Civil Estatal informó sobre las labores de sofocación, enfriamiento y verificación, confirmando que dejó el lugar sin riesgo para la población.

De acuerdo a las autoridades, el propietario, presuntamente dejó leña encendida al interior, lo que habría originado el siniestro que consumió por completo a la vivienda.

Autoridades hacen un llamado a la población para evitar dejar veladoras encendidas, fogatas o incluso aparatos electrónicos en mal estado conectados para prevenir este tipo de incidentes que pueden terminar en tragedias.

Con información de N+

MCS