Incendio Consume una Casa en la Sierra Norte de Puebla; Autoridades Revelan el Posible Origen

Una vivienda fue perdida total tras estar envuelta en llamas en la colonia Ojo de Agua en el municipio de Xicotepec de Juárez en Puebla.

Incendio en casa en col. Ojo de Agua en XicotepecFoto: Israel Jiménez Del Valle

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Incendio arrasa con casa en Xicotepec de Juárez. La vivienda de madera fue consumida por las llamas, dejando a la familia sin hogar. Autoridades investigan el origen del fuego.

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