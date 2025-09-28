Inicio Entretenimiento ¿Cómo Votar en La Casa de los Famosos México? Guía Completa para Apoyar a tu Favorito

¿Cómo Votar en La Casa de los Famosos México? Guía Completa para Apoyar a tu Favorito

Entérate de cómo y cuándo votar en La Casa de los Famosos México para que tu favorito permanezca en la competencia. Conoce el sitio oficial, los horarios y cuántos votos puedes emitir.

El público es quien decide quién se queda y se va

Esta es la última gala de eliminación. Foto: X @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México está llegando a su fin, esta noche se vivirá la última eliminación y, como siempre, el público tiene la última palabra. Semana tras semana, los nominados a salir son puestos en manos del público, que decide quién se queda y quién se va.

A lo largo de la temporada ya hemos dicho adiós a varios participantes, y con cada eliminación la competencia se ha vuelto más intensa hasta llegar a uno sus puntos cumbres esta noche. Por eso, si tienes a tu favorito o favorita, tu voto puede marcar la diferencia. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

¿Dónde votar?

Las votaciones se realizan exclusivamente a través del sitio oficial del programa:

Vota aquí https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

Además, durante las galas transmitidas por Canal 5, Las Estrellas y ViX, la conductora Galilea Montijo comparte un código QR que puedes escanear para acceder directamente a la plataforma de votación.

La Casa de los Famosos Está Llegando a Su Final: Así se Vivió la Última Gala de Nominación

Las votaciones se abren varias veces a la semana, en diferentes etapas del programa:

Miércoles

  • Se anuncian los nominados.
  • Las votaciones abren y permanecen activas hasta el final de la Post Gala (12:00 a.m.).

Jueves

  • Se reabren las votaciones durante la Pre Gala (9:30 p.m.).
  • Siguen activas durante la Gala de Canal 5 y se cierran al final de la Post Gala (12:00 a.m.).

 Viernes

  • Misma mecánica del jueves.
  • Si el líder de la semana salva a uno de los nominados, ese participante ya no estará en la placa y dejará de recibir votos.

Domingo (día de eliminación)

  • Las votaciones se abren a partir de la Pre Gala (8:00 p.m.).
  • Permanecen abiertas hasta los últimos minutos del programa, momento en que se anuncia quién será el eliminado de la semana.

¿Cuántos votos puedes emitir?

•    Si tienes cuenta en ViX Premium: puedes votar hasta 10 veces al día.
•    Si no tienes ViX Premium: solo podrás emitir 1 voto diario.

La Casa de los Famosos 2025: Así Sorprendió a Mar la Visita de sus Hijos

Importante: El voto es positivo, es decir, votas por la persona que quieres que permanezca en la casa. El participante con menos votos será eliminado, así que cada voto cuenta para proteger a tu favorito.
 ¡Haz que tu voz cuente!

La tensión aumenta, las alianzas se tambalean y las emociones están a flor de piel. ¿Quién merece llegar a la final? ¿A quién no quieres ver salir todavía? Solo tú decides. ¡Vota y mantén a tu famoso favorito dentro de la casa! 

La Casa de los Famosos
