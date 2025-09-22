¿Quién es el Primer Finalista de 'La Casa de los Famosos México 2025'?

¿Estás listo para conocer al primer finalista de La Casa de los Famosos? No lo creo, nadie está listo. Pero esta noche conoceremos el nombre de la o el primer habitante de la casa que se convertirá en ese primer finalista.

Hasta el día de hoy sólo quedan siete habitantes, entre quienes está el ganador de la tercera temporada.

A diferencia de todos los lunes, este 22 de septiembre no habrá prueba del líder sino que habrá otra dinámica para conocer al ganador del ansiado boleto dorado, un pase directo a la final del programa.

Este domingo hubo tensión en la gala de eliminación debido a que Abelito y Aldo tuvieron que pelear por la salvación, aunque era obvio que cualquiera que ganara iba a salvar al otro.

También fue emotivo porque Yurem y Yetus acompañaron a Aldo y a Guana en el reto del elevador.

Pero después de conocer al octavo eliminado, este lunes sabremos el nombre del primer finalista, al fin.

¿Qué habitante ganó el boleto dorado y se convirtió en el primer finalista de La Casa de los Famosos?

Después de estar buscando catálogos dentro de cofres identificados por los nombres de los océanos, al fin conocimos al primer finalista de La Casa de los Famosos.

Los primeros habitantes en ser descalificados para pasar automáticamente a la final fueron Dalilah, Abelito, Aldo, Shiky y Aarón.

Así que Galilea le pidió a Mar y a Alexis que cada uno buscara un cofre identificado como el Golfo de México, pero ahora no habrá catálogos, sino el ticket dorado.

Así que cuando Alexis y Mar abrieron el cofre...

Mar Contreras se convirtió en la primera finalista de la tercera temporada La Casa de los Famosos México.

Minuto a minuto del reto del boleto dorado para saber quién es el primer finalista de La Casa de los Famosos

Dalilah Polanco fue la quinta eliminada para ser finalista

Ahora el ganador del boleto dorado está entre Alexis y Mar.

El cuarto eliminado para ser finalista fue Abelito

Aldo se convirtió en el tercer eliminado para ser finalista

Ahora todo se disputa entre Mar, Alexis, Abelito y Dalilah

Ahora todos están buscando otro catálogo en los cofres, pero finalmente...

El segundo eliminado para ser finalista es Shiky

Ahora el primer finalista está entre Dalilah, Alexis, Aldo y Abelito. ¿Quién será? Qué nerviaaas.

El primer eliminado para ser finalista es Aaron Mercury

La jefa les da las instrucciones a los habitantes para encontrar el boleto dorado entre los tesoros que están en el fondo del mar.

Cada habitante tiene que tomar un cofre y buscar un catálogo, el que no tenga catálogo, pierde.

Galilea ya está en el "fondo del mar" acomodando los tesoros para saber quién se ganará el ansiado boleto dorado.

¡Qué emoción! La jefa ya está mandando a todos al jardín (o sea, al fondo del mar) para ver a Galilea y jugar la prueba del boleto dorado.

¿A qué hora y dónde ver el reto por el boleto dorado?

Todos ansiamos saber quién de los 7 habitantes será el primero en ir directo a la final, así que si quieres saber quién va a ser, el reto por el boleto dorado se transmitirá por la señal de canal 5 a las 22:00 horas (10 de la noche, horario de la Ciudad de México?

¿Quiénes son los habitantes que continúan en La Casa de los Famosos?

Aaron Mercury

Alexis Ayala

Mar Contreras

Abelito

Aldo De Nigris

Dalilah Polanco

Shiky

¿Quién salió de La Casa de los Famosos este domingo?

El octavo eliminado de la casa fue Guana, quien se fue envuelto en mucha polémica, debido a que en todos los posicionamientos a los que se enfrentó se le acusó de ser poco leal.

No te pierdas el minuto a minuto con el evento que todos estábamos esperando este lunes: el reto por el boleto dorado, a través de N+.

