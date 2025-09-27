Lola Young Se Desploma En Medio de su Presentación en un Festival en Nueva York

La artista británica Lola Young se desplomó arriba del escenario durante su presentación en el festival All Things Go, que se celebraba la noche de hoy sábado 27 de septiembre de 2025.

Esto sucedió un día después de que Young cancelara una presentación argumentando "un asunto delicado".

La cantante, de 24 años, colapsó en el escenario mientras interpretaba la canción 'Conceited' en el All Things Go Music Festival en el Forest Hills Stadium.

Inmediatamente después del incidente su equipo rodeó a Lola, que permaneció en el suelo durante 30 o 45 segundos, según informaron medios locales.

La intérprete de 'Messy' tuvo que ser sacada por personal médico mientras el público gritaba como muestra de apoyo.

Antes de subir al escenario Lola Young dijo que había pasado un par de días complicados:

"A veces la vida realmente puede hacerte sentir que no puedes continuar, pero sabes qué, hoy me desperté y tomé la decisión de venir aquí, y quería estar genial... y a veces la vida te puede dar limones, y simplemente tienes que hacer limonada".

Lola Young manda un mensaje a sus seguidores después de colapsar en el escenario

Horas después del incidente, Lola envió un mensaje a sus fans a través de sus historias de Instagram.

"Para quienes vieron mi presentación en All Things Go hoy, estoy bien. Gracias por todo su apoyo", escribió la artista.

Imagen: @lolayounggg

ODSB