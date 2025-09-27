Así reaccionó Ángela Aguilar a los abucheos que sufrió en concierto de Nodal en la UANL

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen dando de qué hablar en cualquier lugar donde se paren, esta vez Nodal ofreció un concierto en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para celebrar el 92 aniversario de la escuela.

Todo iba bien hasta que los estudiantes se dieron cuenta que, tras bambalinas, se encontraba la también cantante Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal.

Los asistentes al concierto empezaron a abuchearla y a expresar su apoyo a Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija, Inti, por lo que el cantante tuvo que defender a Ángela.

Después de este incidente, Ángela reapareció en redes con una imagen que muchos tomaron como una reacción a los abucheos.

En la fotografía, la más joven de la dinastía Aguilar, aparece portando una cadena con un dije de cruz, pero no es cualquier cadena ni cualquier dije de cruz, se trata del que causó polémica anteriormente porque supuestamente pertenece a Nodal y Ángela lo portaba antes de que Christian terminara su relación con Cazzu.

Foto: @angela_aguilar_

La cantante también compartió un archivo de audio con el título 'Demencia', lo que algunos interpretaron como el título de alguna posible nueva canción en donde podría contar un poco de su situación actual.

Imagen: @angela_aguilar_

