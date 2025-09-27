La vida de Tylor Chase, conocido por su papel como el hiperactivo Martin Qwerly en la popular serie adolescente, “Manual de supervivencia escolar de Ned” (Ned's Declassified School Survival Guide, 2004-2007), ha tomado un giro dramático e inesperado. A casi dos décadas del final del programa, el actor de 36 años fue captado en una aparente situación de calle en Riverside, California, luciendo irreconocible y con un discurso que suscita preocupación.

La escena fue grabada por la influencer Citlalli Wilson (@lethallalli en TikTok), quien lo reconoció mientras generaba contenido en espacios públicos. En el video viralizado, Chase aparece con aspecto descuidado, barba y ropa deteriorada, diciendo: "Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación". La grabación mostró al exactor juvenil con signos de marcada delgadez y una aparente desconexión con su pasado en la televisión.

Pide madre del ex actor no le den dinero

La difusión de las imágenes ha provocado una oleada de preocupación y apoyo entre sus seguidores, quienes inmediatamente lanzaron una campaña de recaudación de fondos. Sin embargo, el drama dio un giro cuando la madre de Tylor Chase intervino, agradeciendo el esfuerzo, pero pidiendo a la influencer que no entregara dinero directamente a su hijo. "Aprecio el esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo", explicó la madre, sugiriendo que el actor necesita ayuda médica especializada.

Este triste episodio pone de relieve la dura realidad que enfrentan algunas estrellas infantiles después de la fama. La familia y los seguidores de Chase han sido informados de que, aunque el actor es "un niño bueno y dulce", lo que verdaderamente necesita es atención médica y un sistema de apoyo estable para poder reencauzar su vida. La influencer ha prometido intentar coordinar la ayuda con la madre, en un esfuerzo por brindarle al exactor la asistencia profesional que parece requerir.

