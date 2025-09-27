En las últimas horas, Belinda se convirtió en tendencia tras compartir imágenes de su asistencia a un exclusivo evento de moda internacional, donde coincidió con destacadas personalidades del entretenimiento. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su encuentro con Khaby Lame, el creador de contenido más seguido en TikTok, quien recientemente estuvo envuelto en la polémica tras ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

La cantante mexicana, intérprete de temas como “Amor a primera vista” y “Ángel”, publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías luciendo un sofisticado atuendo que desató elogios inmediatos entre sus seguidores. En las postales, se le ve disfrutando del ambiente del evento, rodeada de figuras internacionales y posando con la seguridad que caracteriza a las estrellas de talla mundial.

Que a gusto echó chisme Beli con Khaby Lame en el desfile de Boss SS 26 en Milán pic.twitter.com/aU8q9HCEQZ — Ra0lin (@Ra0lin) September 25, 2025

Belinda y Khaby Lame. Foto: FB BelindaPop

¿Por qué fue detenido Khaby Lame?

No obstante, la atención no se centró únicamente en su look. La presencia de Khaby Lame en el mismo evento generó controversia, pues apenas semanas atrás su nombre acaparó titulares debido a que fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos después de romper las leyes de inmigración.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el tiktoker habría “excedió los términos de su visado”, por lo que se le concedió la “salida voluntaria”, tras ser detenido por agentes de inmigración en el aeropuerto internacional Harry Reid de Las Vegas, Nevada.

Las imágenes de ambos en un mismo espacio circularon rápidamente, desatando especulaciones entre los fanáticos y comentarios en torno a la capacidad de la cantante para vincularse con figuras mediáticas de alcance global, incluso en medio de situaciones polémicas.

