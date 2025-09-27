Selena Gomez y Benny Blanco Se Casan HOY en California; Aquí, la Lista de Invitados

La exclusiva costa de Santa Bárbara, California será testigo de la unión nupcial de la estrella del pop y actriz Selena Gomez y el aclamado productor musical Benny Blanco este fin de semana.

La celebración, que se extiende por dos días, dio inicio anoche viernes 26 de septiembre, con una elegante cena de ensayo y culmina hoy, sábado 27 de septiembre, con el emotivo enlace, según confirman fuentes cercanas a la pareja.

Manteniendo un estricto secretismo, la pareja eligió una propiedad privada en la exclusiva zona de Montecito como escenario para su gran día, un enclave famoso por su discreción y belleza natural. Sin embargo, no han escatimado en atenciones para sus aproximadamente 170 invitados, quienes se alojan en el opulento hotel El Encanto, reservado en su totalidad y con vistas panorámicas al Pacífico.

El costo total del evento asciende a una cifra impactante: más de 5 millones de dólares. Este presupuesto millonario cubre una espectacular decoración de ambientación temática californiana, con elegantes carpas blancas y grises, amplios espacios de cóctel al aire libre y sofisticadas cocinas gourmet improvisadas. Según reportes, gran parte del gasto está destinado a la seguridad privada y hermetismo de la ceremonia.

Selena Gomez y Benny Blanco. Foto: Instagram Selena Gomez

¿Quiénes son los invitados a la boda?

La lista de invitados es un auténtico desfile de celebridades. La gran expectativa se centró en la presencia de su mejor amiga, Taylor Swift, quien, según reportes, fue vista llegando a las festividades, junto a su pareja, el jugador de la NFL, Travis Kelce.

Se rumorea que la superestrella del pop tendrá un rol especial a cargo de las flores, mientras que su coprotagonista en Only Murders in the Building, Martin Short, fungirá como portador de los anillos, un detalle que subraya la cercanía de sus amistades. También se espera la asistencia de Steve Martin, Paris Hilton y el actor Paul Rudd, entre otros grandes nombres de la industria.

Selena y Benny, quienes hicieron pública su relación a finales de 2023 y se comprometieron a finales de 2024, han buscado una atmósfera relajada y centrada en el amor y la buena música.

Historias recomendadas:

¿Quién Es el Segundo Finalista de la Casa de los Famosos México?

Captan a Belinda Junto a Tiktoker Detenido por ICE

Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX | PRI: Crónica del Fin