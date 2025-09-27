¿Quién Es el Segundo Finalista de la Casa de los Famosos México?
La noche de este viernes se realizó la prueba para que uno de los nominados saliera de la placa y se uniera a Mar en la semana final
La noche de este viernes 26 de septiembre, en La Casa de los Famosos México se llevó a cabo la prueba de los nominados para convertirse en el segundo finalista.
En esta ocasión los nominados: Shiky, Abelito, Alexis, Aldo, Aarón y Dalílah, compitieron en la prueba llamada el Gran Prix de los nominados.
Prueba
En el jardín se colocó una gran rampa con un dado de colores y seis carriles con varias casillas numeradas, junto con 6 fichas en forma de auto.
Cada habitante debía colocarse en un carril, cuando la Jefa les indicaba el momento a cada uno de los participantes, debían acudir a la rampa a lanzar el dado y el color que saliera de la jugada sería el que avanzaría una casilla, hasta pasar todos los participantes, el primer habitante en llegar a la meta sería quien saldría de la placa.
Luego del paso de varios turnos de todos los participantes, el habitante que llegó primero a la meta fue Abelito quien salió de la placa de nominados y se convirtió en el segundo finalista de la casa más famosa de México y estará en la semana final junto con Mar.
Nominados
De esta forma quedan en la placa de nominados:
- Shiky
- Alexis
- Aldo
- Aarón
- Dalílah
Uno de ellos el domingo saldrá de La Casa de los Famosos México como el último eliminado y los demás automáticamente se suman a la gran final.
No te pierdas ningún detalle de la Casa más Famosa de México en ViX 24/7, las galas en el Canal 5 y el domingo en Las Estrellas descubre quiénes serán los finalistas.
