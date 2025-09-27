¿Quién Es el Segundo Finalista de la Casa de los Famosos México?

La noche de este viernes 26 de septiembre, en La Casa de los Famosos México se llevó a cabo la prueba de los nominados para convertirse en el segundo finalista.

En esta ocasión los nominados: Shiky, Abelito, Alexis, Aldo, Aarón y Dalílah, compitieron en la prueba llamada el Gran Prix de los nominados.

Prueba

En el jardín se colocó una gran rampa con un dado de colores y seis carriles con varias casillas numeradas, junto con 6 fichas en forma de auto.

Cada habitante debía colocarse en un carril, cuando la Jefa les indicaba el momento a cada uno de los participantes, debían acudir a la rampa a lanzar el dado y el color que saliera de la jugada sería el que avanzaría una casilla, hasta pasar todos los participantes, el primer habitante en llegar a la meta sería quien saldría de la placa.

Luego del paso de varios turnos de todos los participantes, el habitante que llegó primero a la meta fue Abelito quien salió de la placa de nominados y se convirtió en el segundo finalista de la casa más famosa de México y estará en la semana final junto con Mar.

Nominados

De esta forma quedan en la placa de nominados:

Shiky

Alexis

Aldo

Aarón

Dalílah

Uno de ellos el domingo saldrá de La Casa de los Famosos México como el último eliminado y los demás automáticamente se suman a la gran final.

No te pierdas ningún detalle de la Casa más Famosa de México en ViX 24/7, las galas en el Canal 5 y el domingo en Las Estrellas descubre quiénes serán los finalistas.

Con información de N+

