¿Dónde Ver La Última Gala de Eliminación de La Casa de Los Famosos 2025?

La novena gala de nominación de La Casa de los Famosos está a nada de suceder, y al fin conoceremos quiénes podrían perfilarse para llegar a la gran final.

Recordemos que el lunes pasado, Mar Contreras se convirtió en la primera finalista al ganar la dinámica por el boleto dorado, en una competencia que estuvo muy reñida y en donde principalmente el azar hizo un gran trabajo.

Y Abelito se convirtió en el segundo finalista, por lo que la competencia por el primer lugar seguramente estará muy fuerte.

Después de la salida de Guana en la gala pasada, ya sólo quedan los favoritos rumbo a la final. Pero antes de eso, todavía nos tocará ver salir a más habitantes, algunos de los más queridos por el público.

¿Quiénes son los nominados de la novena gala de La Casa de los Famosos?

Los nominados de esta semana son:

Shiky

Dalílah

Alexis

Aarón

Aldo

¿Quién será el nuevo eliminado? Lo descubriremos.

¿Dónde ver la novena gala de eliminación de La Casa de los Famosos?

Este domingo 28 de sepiembre se llevará a cabo la novena gala de nominación de La Casa de Los Famosos y podrás verla en:

Canal: Las Estrellas

Hora: 8:30 pm (tiempo de México)

Streaming: ViX (Transmisión 24/7 y contenido exclusivo)

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos?

Si tienes ViX Premium recuerda que puedes votar hasta 10 veces por día, si no tienes ViX Premium, puedes votar solo una vez al día.

Para hacerlo tienes que abrir la cámara de tu celular, enfocar el código QR cuando aparezca en la pantalla durante la transmisión y abrir el enlace que aparecerá en tu teléfono.

Las votaciones se cierran minutos antes de las 11:00 de la noche.

