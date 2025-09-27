Video: Miranda Priestly Acapara Miradas en Desfile en Milán; Se Encuentra con Anna Wintour

Miranda Priestly hizo una aparición especial en la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana en Milán, Italia, acaparando miradas.

Durante su asistencia al evento de moda, tuvo un encuentro que robó foco de la propia presentación de la colección de moda, pues el personaje, interpretado por la actriz Meryl Streep, se encontró con Anna Wintour, editora en jefe de 'Vogue' y la mayor inspiración para la creación de la protagonista de 'El Diablo Viste a la Moda'.

Miranda Priestly roba miradas en Milán

Acompañada de Nigel Kipling (Stanley Tucci), Priestly revisó cada look de la pasarela, vestida con una gabardina de charol color crema, con un cinturón de estampado animal, pantalones negros, zapatos de tacón satinados en tono crema y un bolso de mano también con 'animal print'.

En el conocido y deseado 'front row', Meryl Streep compartió lugar con la modelo Naomi Campbell y Simone Ashley, quien interpretará un nuevo personaje en la historia.

Durante su sorpresiva visita al evento, que formó parte de la semana de la moda, uno de los momentos más virales en redes sociales fue el encuentro entre Streep y Wintour, quien recientemente ha hablado de la secuela en producción y dijo que le parecía "una representación justa".

Cabe recordar que la primera entrega de la película estuvo basada en un libro de Laura Weisberger, quien trabajo con la cabeza de 'Vogue', por lo que las comparaciones no se hicieron esperar hace 20 años y hasta la actualidad.

Meryl Streep and Anna Wintour together at a recent fashion show. pic.twitter.com/h15vyG3h4v — Pop Base (@PopBase) September 27, 2025

DMZ