Premios Juventud 2025: Lista Completa de Ganadores y Noche de Revelación para Natti Natasha
N+ | Selene Alonzo Romero
La ceremonia de Premios Juventud 2025 se celebró en Panamá y reconoció lo mejor de la música, actuación e influencers
En Panamá, la noche se engalanó con la entrega de los Premios Juventud 2025 que reconocen a lo más destacado de la música, actuación e influencers del mundo latino. Por lo que en N+ te damos a conocer a los artistas nominados, las categorías y algunos de los detallas más llamativos de la ceremonia.
Tanto los Premios Juventud como la Alfombra Azul se pueden seguir desde la señal de Univisión y ViX.
Entre las host de la ceremonia de los Premios Juventud 2025 estuvieron Nadie Ferreira, Alejandra Espinosa y Clarissa Molina.
Ganadores Premios Juventud 2025: Lista Completa por Categoria
En esta edición hubo 231 artistas nominados divididos en 41 categorías. Algunos de los ganadores fueron dados a conocer más temprano a través de las redes sociales de los Premios Juventud. Mientras que algunas categorías fueron anunciadas durante la ceremonia en Panamá.
- Afrobeat Latino del Año
‘Amor’ - Danny Ocean
- Mejor Álbum Pop
‘Ya Es Mañana’ - Morat
- #ModoAvión
Luisito Comunica
- Creator Del Año
Jessica Judith Ortiz
- Mejor Canción Urbano Alternativo
'Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz
- La Nueva Generación Masculina
ROA
- Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández
- La Mezcla Perfecta
‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P
- Girl Power
‘En 4’ - Kenia Os & Anitta
- Mejor Álbum Tropical
‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha
- Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida
- Mejor Canción Banda Música Mexicana
‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme
- Stream que Nos Pegó
Karime Kooler
- Mejor Canción Pop/Rhythmic
‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle
- POV Futbolero
Ara y Fer
- Tropical Mix
‘Capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki
- #GettingReadyWith
Berenice Castro
- Me Enamoran
Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
- Mejor LOL
Los Chicaneros
- Mejor Canción Pop Rock
‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
- Mejor Canción Norteña Música Mexicana
‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda
- Creator Con Causa
Alexis Omman
- Mejor Canción Pop Balada
‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
- Podcast del Año
Date Cuenta Podcast
- Mejor Fusión Música Mexicana
‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano
- La Nueva Generación Música Mexicana
Tito Double P
- Mi Actor Favorito
Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
- Grupo o Dúo Favorito del Año
Morat
- Mi Actriz Preferida
Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar
- Mejor Canción Pop
‘Mientes’ - Reik
- Mejor Álbum Urbano
‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
- Mejor Dance Track
‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
- Colaboración OMG
‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías
- Mejor Álbum Música Mexicana
‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León
- Artista Premios Juventud del Año
Karol G
- Mejor Canción Pop/Urbano
‘Soltera’ - Shakira
- Mejor Mezcla Urbana
‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny
- Mejor Canción Música Mexicana
‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
- La Nueva Generación Femenina
De La Rose -
- Mejor Urban Track
‘DtMF’ - Bad Bunny
- Tropical Hit
‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G
Natti Natasha hace revelación de género en Premios Juventud
Uno de los momentos más espécialas de la noche corrió a cargo de Natti Natasha, cuando la cantante dio a conocer el género del bebé que espera junto a Raphy Pina. La pareja tiene una primogénita de nombre Vida Isabelle.
La cantante, quien interpretó el tema "Traje Aquí" junto a la Sinfónica de Panamá, reveló que espera una niña.
No hay felicidad más grande que la llegada de otra princesa a la vida de @NattiNatasha . 💖💖💖 Un legendario momento en @premiosjuventud ❤️❤️❤️#PremiosJuventud #ShowDay #Editorial pic.twitter.com/HpCc0JNbmQ— Premios Juventud (@PremiosJuventud) September 26, 2025