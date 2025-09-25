Premios Juventud 2025: Lista Completa de Ganadores y Noche de Revelación para Natti Natasha

En Panamá, la noche se engalanó con la entrega de los Premios Juventud 2025 que reconocen a lo más destacado de la música, actuación e influencers del mundo latino. Por lo que en N+ te damos a conocer a los artistas nominados, las categorías y algunos de los detallas más llamativos de la ceremonia.

Tanto los Premios Juventud como la Alfombra Azul se pueden seguir desde la señal de Univisión y ViX.

Entre las host de la ceremonia de los Premios Juventud 2025 estuvieron Nadie Ferreira, Alejandra Espinosa y Clarissa Molina.

Ganadores Premios Juventud 2025: Lista Completa por Categoria

En esta edición hubo 231 artistas nominados divididos en 41 categorías. Algunos de los ganadores fueron dados a conocer más temprano a través de las redes sociales de los Premios Juventud. Mientras que algunas categorías fueron anunciadas durante la ceremonia en Panamá.

Afrobeat Latino del Año

‘Amor’ - Danny Ocean

Mejor Álbum Pop

‘Ya Es Mañana’ - Morat

#ModoAvión

Luisito Comunica

Creator Del Año

Jessica Judith Ortiz

Mejor Canción Urbano Alternativo

'Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz

La Nueva Generación Masculina

ROA

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández

La Mezcla Perfecta

‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P

Girl Power

‘En 4’ - Kenia Os & Anitta

Mejor Álbum Tropical

‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida

Mejor Canción Banda Música Mexicana

‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme

Stream que Nos Pegó

Karime Kooler

Mejor Canción Pop/Rhythmic

‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle

POV Futbolero

Ara y Fer

Tropical Mix

‘Capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

#GettingReadyWith

Berenice Castro

Me Enamoran

Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mejor LOL

Los Chicaneros

Mejor Canción Pop Rock

‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda

Creator Con Causa

Alexis Omman

Mejor Canción Pop Balada

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

Podcast del Año

Date Cuenta Podcast

Mejor Fusión Música Mexicana

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

La Nueva Generación Música Mexicana

Tito Double P

Mi Actor Favorito

Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Grupo o Dúo Favorito del Año

Morat

Mi Actriz Preferida

Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mejor Canción Pop

‘Mientes’ - Reik

Mejor Álbum Urbano

‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny

Mejor Dance Track

‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

Colaboración OMG

‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías

Mejor Álbum Música Mexicana

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León

Artista Premios Juventud del Año

Karol G

Mejor Canción Pop/Urbano

‘Soltera’ - Shakira

Mejor Mezcla Urbana

‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny

Mejor Canción Música Mexicana

‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León

La Nueva Generación Femenina

De La Rose -

Mejor Urban Track

‘DtMF’ - Bad Bunny

Tropical Hit

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G

Natti Natasha hace revelación de género en Premios Juventud

Uno de los momentos más espécialas de la noche corrió a cargo de Natti Natasha, cuando la cantante dio a conocer el género del bebé que espera junto a Raphy Pina. La pareja tiene una primogénita de nombre Vida Isabelle.

La cantante, quien interpretó el tema "Traje Aquí" junto a la Sinfónica de Panamá, reveló que espera una niña.