Inicio Entretenimiento Premios Juventud 2025: Lista Completa de Ganadores y Noche de Revelación para Natti Natasha

Premios Juventud 2025: Lista Completa de Ganadores y Noche de Revelación para Natti Natasha

|

N+ | Selene Alonzo Romero

-

La ceremonia de Premios Juventud 2025 se celebró en Panamá y reconoció lo mejor de la música, actuación e influencers

Premios Juventud 2025: Lista Ganadores

Durante los Premios Juventud 2025, Natti Natasha reveló el género del bebé que espera con su pareja. Foto: X @PremiosJuventud

COMPARTE:

En Panamá, la noche se engalanó con la entrega de los Premios Juventud 2025 que reconocen a lo más destacado de la música, actuación e influencers del mundo latino. Por lo que en N+ te damos a conocer a los artistas nominados, las categorías y algunos de los detallas más llamativos de la ceremonia. 

Tanto los Premios Juventud como la Alfombra Azul se pueden seguir desde la señal de Univisión y ViX. 

Entre las host de la ceremonia de los Premios Juventud 2025 estuvieron Nadie Ferreira, Alejandra Espinosa y Clarissa Molina.

Ganadores Premios Juventud 2025: Lista Completa por Categoria

En esta edición hubo 231 artistas nominados divididos en 41 categorías. Algunos de los ganadores fueron dados a conocer más temprano a través de las redes sociales de los Premios Juventud. Mientras que algunas categorías fueron anunciadas durante la ceremonia en Panamá. 

  • Afrobeat Latino del Año

‘Amor’ - Danny Ocean 

  • Mejor Álbum Pop

‘Ya Es Mañana’ - Morat 

  • #ModoAvión

Luisito Comunica 

  • Creator Del Año

Jessica Judith Ortiz 

  • Mejor Canción Urbano Alternativo

'Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz 

  • La Nueva Generación Masculina

ROA 

  • Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández 

  • La Mezcla Perfecta

‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P 

  • Girl Power

‘En 4’ - Kenia Os & Anitta 

  • Mejor Álbum Tropical

‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha 

  • Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida 

  • Mejor Canción Banda Música Mexicana

‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme 

  • Stream que Nos Pegó

Karime Kooler 

  • Mejor Canción Pop/Rhythmic

‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle 

  • POV Futbolero

Ara y Fer 

  • Tropical Mix

‘Capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

  • #GettingReadyWith

Berenice Castro 

  • Me Enamoran

Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

  • Mejor LOL

Los Chicaneros 

  • Mejor Canción Pop Rock

‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo 

  • Mejor Canción Norteña Música Mexicana

‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda 

  • Creator Con Causa

Alexis Omman 

  • Mejor Canción Pop Balada

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy 

  • Podcast del Año

Date Cuenta Podcast 

  • Mejor Fusión Música Mexicana

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano 

  • La Nueva Generación Música Mexicana

Tito Double P 

  • Mi Actor Favorito

Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar 

  • Grupo o Dúo Favorito del Año

Morat 

  • Mi Actriz Preferida

Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar

  • Mejor Canción Pop

‘Mientes’ - Reik 

  • Mejor Álbum Urbano

‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny 

  • Mejor Dance Track

‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro 

  • Colaboración OMG

‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías 

  • Mejor Álbum Música Mexicana

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León 

  • Artista Premios Juventud del Año

Karol G 

  • Mejor Canción Pop/Urbano

‘Soltera’ - Shakira 

  • Mejor Mezcla Urbana

‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny 

  • Mejor Canción Música Mexicana

‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León 

  • La Nueva Generación Femenina

De La Rose - 

  • Mejor Urban Track

‘DtMF’ - Bad Bunny 

  • Tropical Hit

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G 

Natti Natasha hace revelación de género en Premios Juventud 

Uno de los momentos más espécialas de la noche corrió a cargo de Natti Natasha, cuando la cantante dio a conocer el género del bebé que espera junto a Raphy Pina. La pareja tiene una primogénita de nombre Vida Isabelle. 

La cantante, quien interpretó el tema "Traje Aquí" junto a la Sinfónica de Panamá, reveló que espera una niña. 

Música
Inicio Entretenimiento Premios juventud 2025 lista completa ganadores y noche de revelacion para natti natasha