Detienen a Sujeto por Presuntamente Robar Camión y Secuestrar al Conductor en Tlaxcala

Este jueves 9 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Javier “N” por el presunto robo de un tractocamión y secuestro del conductor sobre la autopista Arco Norte en Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades, la detención se dio gracias a una denuncia ciudadana por parte de un automovilista que presenció el asalto a la altura del municipio de Ixtacuixtla.

Javier “N” robó un tractocamión y secuestró al conductor sobre el Arco Norte de Tlaxcala

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio de Ixtacuixtla, elementos de la Guardia Nacional recibieron una llamada de emergencia del C4, en la que les reportaron el robo, por sujetos armados, de un tractocamión, en el Arco Norte, por lo que las autoridades castrenses se dirigieron al lugar a buscar el vehículo reportado.

Los elementos uniformados detuvieron a Javier “N” y lo pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala, instancia que obtuvo la vinculación a proceso, medidas cautelares y obligaciones procesales, las cuales el imputado incumplió, por lo que la autoridad judicial giró una orden de aprehensión en su contra.

Cumplimenta #PFM orden de aprehensión contra una persona por robo de tractocamión y secuestro exprés en #Tlaxcala. https://t.co/rgfDPZmIhe pic.twitter.com/RUdrHKVIxr — Tlaxcala (@FGR_Tlax) July 9, 2026

Detienen a Javier “N” por robo de camión y secuestro en Ixtacuixtla, Tlaxcala

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Javier “N”, por su probable participación en la comisión del delito de robo de autotransporte federal de carga y secuestro exprés, cometido en Tlaxcala.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en el municipio de Puebla, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la AIC adscritos a la FGR en Tlaxcala, quienes pusieron al detenido a disposición del juez del Centro de Justicia Penal Federal de Apizaco, en la entidad.

Con información de N+

GMAZ