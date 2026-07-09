Detienen a Sujeto por Presuntamente Robar Camión y Secuestrar al Conductor en Tlaxcala

Javier "N" habría asaltado y privado de la libertad al chofer sobre la autopista Arco Norte a la altura del municipio tlaxcalteca de Ixtacuixtla.

Detenido Javier N Robo Tractocamión Secuestro Conductor Arco Norte Ixtacuixtla TlaxcalaFoto: X @FGR_Tlax

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Javier 'N' enfrenta la justicia tras ser detenido por robo de camión y secuestro en Ixtacuixtla. La Guardia Nacional y la PFM actuaron rápidamente. Conoce los detalles.

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