Recuperan Tráiler Robado en la Autopista México-Puebla; El Chofer Está Desaparecido

Este viernes 3 de julio, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales recuperaron un tráiler en la autopista México-Puebla a la altura de la Unidad Habitacional Volkswagen ll.

La unidad tenía reporte de robo, por lo que a través del GPS lograron ubicarlo y rastrearlo hasta encontrarlo en el municipio de Cuautlancingo. Los delincuentes abandonaron la unidad sobre el acotamiento y, presuntamente, huyeron hacia el conjunto habitacional.

Buscan a chofer de tráiler tras un presunto asalto en la autopista México-Puebla

Policías aseguraron la unidad y comenzaron a buscar al operador quién no fue ubicado en el sitio, hasta el momento se desconoce si habría sido abandonado en otro lugar. Las autoridades esperaron al apoderado legal para conocer características del chofer y tratar de localizarlo.

En tanto, la autopista México-Puebla registró congestionamiento vial debido al operativo, por lo que automovilistas tuvieron que reducir su velocidad, cabe destacar que por este incidente no se reporta ningún cierre.

En entrevista para N+, colonos de la Unidad Habitacional Volkswagen ll refirieron que la inseguridad en la zona cada vez va en aumento, principalmente después de las 5:00 de la mañana, cuando los delincuentes aprovechan para realizar asaltos.

Hombre muere tras un presunto asalto afuera de su casa en San Jerónimo Caleras, Puebla

Un hombre identificado como Tomás de 49 años de edad fue asesinado durante un presunto asalto a casa habitación en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, al norte de la ciudad de Puebla.

Alrededor de las 6:22 horas, los números de emergencia recibieron una llamada en la que alertaban que el varón estaba tirado afuera de su domicilio con heridas en la cabeza.

Policías municipales se trasladaron de inmediato al lugar y confirmaron el hallazgo. después paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas informaron que ya no contaba con signos vitales.

Los uniformados acordonaron la zona y le colocaron una sábana blanca al cuerpo; Los primeros reportes indican que uno de los familiares informó que varios hombres irrumpieron en la casa para robar.

Durante el atraco fue golpeado y herido con arma punzo cortante en la cabeza, el hombre quien vestían playera color beige, pantalón de mezclilla quedó tirado afuera de la vivienda que da hacia la carretera federal a Tlaxcala a la altura de El Capulín.

La Fiscalía General del Estado (FGE) será la institución encargada de esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Con información de N+

MCS