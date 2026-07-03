Recuperan Tráiler Robado en la Autopista México-Puebla; El Chofer Está Desaparecido

Localizan un tractocamión con reporte de robo en la autopista México-Puebla a la altura de la Unidad Habitacional Volkswagen ll, reportan tráfico.

Recuperan tráiler robado en Puebla.Foto: N+

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Tráiler robado localizado en Cuautlancingo, pero el chofer no aparece. La inseguridad en la autopista México-Puebla preocupa a los vecinos. Conoce los detalles.

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Recuperan Tráiler Robado en la Autopista México-Puebla; El Chofer Está Desaparecido