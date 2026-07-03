Egipto Elimina a Australia en Tanda de Penales y Clasifica a Octavos del Mundial 2026

Este viernes 3 de julio de 2026, las selecciones de Egipto y Australia se enfrentaron en un partido de 16avos de final del Mundial de Futbol determinante para la definición de la fase de octavos de la justa deportiva.

El juego se llevó a cabo en el estadio de Dallas, en Arlington, Texas, Estados Unidos de América, y el vencedor logrará su boleto para la ronda a la que solo pasan los 16 mejores equipos del torneo.

El comparador Egipto vs Australia

El partido de hoy fue el primer partido oficial entre Egipto y Australia, pues anteriormente solo se habían enfrentado en dos juegos amistosos.

Uno ocurrió en 1987, donde se fueron a penales tras empatar ceros; el marcador final fue 4-3 a favor de Australia. Y otro ocurrió en 2010 con Egipto como vencedor 3-0.

Resumen del partido

El partido arrancó a favor de Egipto, luego de que Emam Ashour metió gol al minuto 13 del primer tiempo, por lo que el marcador quedó a favor de los africanos 1-0 antes del medio tiempo.

Pero al reanudar el encuentro, el jugador egipcio Mohamed Hany anotó en su propia meta al minuto 55, por lo que el encuentro se empató 1-1.

El partido terminó con empate a los 90 minutos y más un agregado de 6, por lo que se fue a tiempos extra.

El primer tiempo extra concluyó sin pena ni gloria y ambas escuadras se alistaban para disputar el complementario con miras a la tanda de penales.

Tras un segundo tiempo extra empatado a ceros, el encuentro se definió en penales, donde los australianos fallaron dos y los egipcios amarraron su clasificación a la siguiente eliminatoria.

Alineaciones de las escuadras

Estas fueron las alineaciones iniciales de ambas selecciones.

Australia

18 Patrick Beach

3 Alessandro Circati

5 Jordan Bos

16 Aziz Behich

19 Harry Souttar

25 Lucas Herrington

8 Connor Metcalfe

13 Aiden O'Neill

22 Jackson Irvine

17 Nestory Irankunda

20 Cristian Volpato

Egipto

23 Mostafa Shobeir

2 Yasser Ibrahim

3 Mohamed Hany

5 Ramy Rabia

15 Karim Hafez

8 Emam Ashour

11 Mostafa Ziko

14 Hamdy Fathi

19 Marwan Attia

10 Mohamed Salah

22 Omar Marmoush

SPB