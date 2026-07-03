Egipto Elimina a Australia en Tanda de Penales y Clasifica a Octavos del Mundial 2026

Este viernes 3 de julio de 2026, las selecciones de Egipto y Australia se enfrentaron en un partido de 16avos de final del Mundial de Futbol determinante para la definición de la fase de octavos de la justa deportiva.
El juego se llevó a cabo en el estadio de Dallas, en Arlington, Texas, Estados Unidos de América, y el vencedor logrará su boleto para la ronda a la que solo pasan los 16 mejores equipos del torneo.
El comparador Egipto vs Australia
El partido de hoy fue el primer partido oficial entre Egipto y Australia, pues anteriormente solo se habían enfrentado en dos juegos amistosos.
Uno ocurrió en 1987, donde se fueron a penales tras empatar ceros; el marcador final fue 4-3 a favor de Australia. Y otro ocurrió en 2010 con Egipto como vencedor 3-0.
Resumen del partido
El partido arrancó a favor de Egipto, luego de que Emam Ashour metió gol al minuto 13 del primer tiempo, por lo que el marcador quedó a favor de los africanos 1-0 antes del medio tiempo.
Pero al reanudar el encuentro, el jugador egipcio Mohamed Hany anotó en su propia meta al minuto 55, por lo que el encuentro se empató 1-1.
El partido terminó con empate a los 90 minutos y más un agregado de 6, por lo que se fue a tiempos extra.
El primer tiempo extra concluyó sin pena ni gloria y ambas escuadras se alistaban para disputar el complementario con miras a la tanda de penales.
Tras un segundo tiempo extra empatado a ceros, el encuentro se definió en penales, donde los australianos fallaron dos y los egipcios amarraron su clasificación a la siguiente eliminatoria.
Alineaciones de las escuadras
Estas fueron las alineaciones iniciales de ambas selecciones.
Australia
18 Patrick Beach
3 Alessandro Circati
5 Jordan Bos
16 Aziz Behich
19 Harry Souttar
25 Lucas Herrington
8 Connor Metcalfe
13 Aiden O'Neill
22 Jackson Irvine
17 Nestory Irankunda
20 Cristian Volpato
Egipto
23 Mostafa Shobeir
2 Yasser Ibrahim
3 Mohamed Hany
5 Ramy Rabia
15 Karim Hafez
8 Emam Ashour
11 Mostafa Ziko
14 Hamdy Fathi
19 Marwan Attia
10 Mohamed Salah
22 Omar Marmoush
SPB