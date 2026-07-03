Egipto Elimina a Australia en Tanda de Penales y Clasifica a Octavos del Mundial 2026

Aquí te informamos todos los detalles del partido Egipto vs Australia, de 16avos de final

Partido Australia vs Egipto de 16avos de final en el Estadio Dallas, Arlington, Texas, EUA. Foto: ReutersPartido Australia vs Egipto de 16avos de final en el Estadio Dallas, Arlington, Texas, EUA. Foto: Reuters

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Egipto vs Australia: su enfrentamiento en el Mundial 2026. Con un gol inicial de Egipto y un autogol que igualó el marcador, el partido está lleno de sorpresas. Sigue el desenlace.

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