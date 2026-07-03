Denuncian Robo de Dos Caballos en García, NL; Los Captan en Escobedo

El robo de los caballos “El Prieto” y “El Dorado” en García mantiene en alerta a sus propietarios, quienes, junto con la policía, siguen su rastro hasta Escobedo tras analizar cámaras de seguridad.

Siguen Pista de Caballos Robados Hasta EscobedoFoto: Yaretzi Rodriguez

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Robo de caballos en García: 'El Prieto' y 'El Dorado' desaparecen. Propietarios y policía siguen pistas hasta Escobedo. ¿Podrán recuperarlos? Conoce más sobre esta impactante historia.

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