Denuncian Robo de Dos Caballos en García, NL; Los Captan en Escobedo

La madrugada del jueves 2 de julio, delincuentes ingresaron a un predio ubicado en la colonia Paraje San José, sector Ríos, en el municipio de García, de donde robaron dos caballos identificados como “El Prieto” y “El Dorado”. De acuerdo con los afectados, los responsables rompieron los candados de las caballerizas y del portón principal para sacar a los ejemplares y llevárselos caminando.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Roban Dos Caballos en García; Los Captan en Video en Escobedo, Nuevo León

Tras descubrir el robo, los propietarios realizaron una inspección en el sitio y localizaron un rastro de huellas que se dirigía en línea recta hacia el Libramiento, lo que permitió establecer la posible ruta de escape utilizada por los delincuentes.

Dejamos todo cerrado, luces prendidas, todo muy bien como debe de estar y en la mañana cuál es la noticia, que llega mi abuelo a darles de comer y ya no están los caballos; las cadenas tronadas tanto de las caballerizas como la del portón

Comentó Roberto Valladares, afectado por el robo de los caballos, quien además señaló que quienes cometieron el robo conocían perfectamente el lugar, ya que sabian donde se encontraban las herramientas y accesorios específicos de los caballos, situación que hace sospechar de un exvigilante del predio debido al conocimiento que tenía del terreno.

Los animales les pusieron los amortigones, pusieron las sillas, los sacaron desde aquí y se los llevaron caminando. Si alguien los ha visto o llegase a ver a la persona que los tiene, por favor que los devuelva

El robo representa una importante pérdida económica, ya que ambos equinos están valuados en casi 100 mil pesos, además del fuerte impacto emocional para sus propietarios, quienes aseguran que “El Dorado” y “El Prieto” forman parte de su familia.

Captan a los caballos en video; búsqueda se extiende a Escobedo

Las investigaciones continuaron y, tras revisar cámaras de videovigilancia y obtener información de vecinos, los propietarios, junto con elementos de la policía, siguieron una pista que los llevó hasta la colonia La Unidad, en el municipio de Escobedo. Durante la mañana de este viernes 3 de julio ingresaron a un predio donde presuntamente había caballerizas y varios caballos; sin embargo, los animales robados no fueron encontrados.

Orlando Acosta, propietario de uno de los caballos explicó que un video proporcionado por vecinos muestra a una persona montando a “El Dorado”, mientras “El Prieto” era llevado amarrado detrás. La grabación permite observar que ambos llegaron hasta ese punto, aunque posteriormente se pierde su rastro.

Por su parte, José de León, dueño de “El Dorado”, señaló que continúa buscándolo y espera obtener resultados con el apoyo de las autoridades. Mientras tanto, la búsqueda permanece concentrada en la colonia La Unidad, en Escobedo, donde continúan las investigaciones y los recorridos policiales, mientras las familias mantienen la esperanza de recuperar a “El Prieto” y “El Dorado”.

Con información de Adriana Garcíno/ Noticias N+

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