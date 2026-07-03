¿Hasta Qué Hora Habrá Acceso Controlado al Ángel y al Zócalo por México vs Inglaterra?

El Gobierno de la CDMX dio a conocer este viernes un operativo especial para salvaguardar la integridad de la ciudadanía por el partido de México vs Inglaterra que se llevará a cabo el domingo 5 de julio 2026, esto para evitar incidentes como lo ocurrido tras las celebraciones del México vs Ecuador el 30 de junio, donde hubo 4 víctimas.

Entre el anuncio de las autoridades capitalinas, contempla un plan de movilidad, habrá calles que ese día se hagan peatonales para el libre tránsito de los aficionados, así como medidas de seguridad que incluyen la revisión de bolsas para evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Se harán las adecuaciones viales para convertir en peatonales Avenida Chapultepec de Insurgentes a Lieja.

Al respecto, el secretario de Seguridad capitalino,, Pablo Vázquez informó que se establecerá una zona de atención prioritaria, el control de flujo de personas para su distribución y se garantizará el aforo y desaforo.

¿Hasta Qqué hora habrá acceso controlado al Ángel y al Zócalo por México vs Inglaterra?

El gobierno de la CDMX indicó que el acceso al Ángel de la Independencia y al Zócalo capitalino es libre, cuyos lugares han sido los más concurridos por los festejos de la Selección Nacional; sin embargo, indicaron que este tendrá acceso restringido.

Cuando el Ángel de la Independencia llegue a su capacidad máxima, que estiman sea en 25 mil personas, no se podrá ingresar más. Cuando ocurra esto, se pedirá a los aficionados que acudan a otros puntos para ver el partido en otras pantallas.

Avenida Chapultepec y Avenida Insurgentes también tendrán operativos especiales por el aforo de personas.

En el caso del Fan Festival del Zócalo, se contará con más de 3 mil 500 elementos de seguridad. Cuando se llegue a su aforo máximo, también se pedirá a la gente que se traslade a otros sitios.

"Desde la Diana Cazadora, hasta el Monumento a la Revolución, habrá más pantallas"; el Gobierno de CDMX y municipios del Edomex instalarán más pantallas para ver el partido de México vs Inglaterra.

Se cerrarán estaciones del Metro

Las autoridades de CDMX indicaron que se cerrarán las estaciones del Metro Chapultepec, Sevilla, Insurgentes una vez que se rebase el aforo. Y se evaluarán otros servicios como Metrobús porque la zona será peatonal.

Municipios del Edomex se sumarán a las celebraciones

Al menos 11 municipios conurbados a la CDMX, y las 16 alcaldías capitalinas se instalarán pantallas, se realizarán eventos para que la ciudadanía pueda disfrutar del partido. Al respecto, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, pidió:

"Pedimos a la gente que nos quedemos en nuestros territorios, que nos quedemos en nuestro municipios, para vivir tranquilos estas celebraciones".