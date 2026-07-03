¿Hasta Qué Hora Habrá Acceso Controlado al Ángel y al Zócalo por México vs Inglaterra?

El Gobierno de CDMX anunció este día un operativo especial para salvarguadar la integridad de los aficionados ante los festejos que se realizarán el domingo 5 de julio

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El Gobierno de CDMX anuncia medidas para el partido México vs Inglaterra: ¿hasta qué hora habrá acceso al Ángel y Zócalo? Planifica tu el domingo 5 de julio

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