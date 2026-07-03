¿Qué Dicen el Himno Nacional de Inglaterra y el Mexicano? Significado y Letra

¿Cuál es la versión oficial que se entona en los estadios previo a los partidos del Mundial 2026? Te contamos cuál y por qué

Selección Mexicana entona Himno NacionalReuters

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Antes de cada partido del Mundial 2026, los himnos de México e Inglaterra resuenan. Conoce qué dicen y por qué son tan significativos para sus naciones.

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