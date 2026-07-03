¿Qué Dicen el Himno Nacional de Inglaterra y el Mexicano? Significado y Letra

Uno de los momentos más emotivos previo a los partidos del Mundial es la entonación de los himnos de cada país, pero sin duda, el Himno Nacional Mexicano, estremece tanto a las personas que se encuentran en el estadio como a quienes ven los encuentros en casa o en las sede futboleras. Por esto, el Himno Nacional es uno de los temas que más interés ha causado entre los espectadores.

¿Cuál es la versión oficial que se entona del Himno Nacional Mexicano?

Recordemos un poco, la letra del Himno Nacional fue escrita por el poeta potosino Francisco González Bocanegra en 1853, mientras que la música fue compuesta por Jaime Nunó en 1854.

La versión que se entona durante los partidos solo es el coro y la primera estrofa, ya que es la versión establecida por la ley para ceremonias deportivas internacionales.

Esta versión es de entre 55 y 65 segundos, según el arreglo musical.

Coro

Mexicanos, al grito de guerra

el acero aprestad y el bridón.

Y retiemble en sus centros la tierra,

al sonoro rugir del cañón.

¡Y retiemble en sus centros la tierra,

al sonoro rugir del cañón!

Estrofa I

Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva

de la paz el arcángel divino,

que en el cielo tu eterno destino

por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo

profanar con su planta tu suelo,

piensa ¡oh Patria querida! que el cielo

un soldado en cada hijo te dio.

¡Un soldado en cada hijo te dio!

¿Cuál es el signficado de la letra del Himno Nacional Mexicano?

"Mexicanos, al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón"

Hace un llamado a los mexicanos a prepararse para defender el país.

Una parte del himno que ha causado curiosidad sobre su significado entre los usuarios es la palabra "Bridón", el bridón son las correas que se ponen en la cabeza del caballo, las cuales las une un hierro que se introduce en la boca de caballo para poder dirigirlo.

"Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón"

-Habla sobre la fuerza de los mexicanos al unirse ante una invasión

"Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino"

-Que pese a que se está en alerta, la paz es la primicia como valor universal.

"Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió"

-Habla sobre el supuesto que el destino está guiado por Dios.

"Mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo"

-En referencia a que si un ejército extranjero invade territorio mexicano.

"Piensa ¡oh Patria querida! que el cielo, un soldado en cada hijo te dio"

-Cada mexicano está llamado a defender al país

¿Cuál es la versión completa del Himno Nacional?

Originalmente constaba de 10 estrofas, pero la versión oficial actual, que fue modificada en la década de los años 40, solo contempla 4, las estrofas I, V, VI y X, y el coro que se intercala entre ellas.

¿Cuál es la versión que se entona del Himno de Inglaterra?

Inglaterra entona "God Save the King", "Dios Salve al Rey", que es el himno nacional del Reino Unido y el que utiliza la selección en los encuentros oficiales de futbol.

Es importante mencionar que, Inglaterra no tiene un himno propio, ya que no es un estado independiente, el Estado Soberano es Reino Unido, Inglaterra es una de las cuatro naciones que integran Reino Unido, junto a Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Primera estrofa, que es la que se interpreta antes de los partidos oficiales.

God save our gracious King,

-"Dios salve a nuestro bondadoso Rey"

Long live our noble King,

-"Larga vida a nuestro noble Rey,"

God save the King.

-"Dios salve al Rey".

Send him victorious,

-"Concédele la victoria,"

Happy and glorious,

-"La felicidad y la gloria,"

Long to reign over us,

-"Que reine sobre nosotros durante mucho tiempo".

God save the King.

-"Dios salve al Rey".

A diferencia del Himno Nacional Mexicano que habla sobre defender la patria ante la invasión de "un extraño enemigo", el Himno que entona Inglaterra habla de pedir larga vida al Rey, ya que su sistema es una monarquía constitucional, es decir, el monarca es el Jefe de Estado, pero quienes hacen las leyes es el Parlamento y quien dirige el gobierno es el Primer Ministro.