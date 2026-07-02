¿A Qué Altura Está Inglaterra Sobre el Nivel del Mar? Así la Comparación con CDMX

¿La altitud de la Ciudad de México jugará en contra de los ingleses el domingo? Te contamos a qué altura sobre el nivel del mar están Inglaterra y el Estadio Sede CDMX

Estadio Sede CDMX¿A qué altura está Inglaterra y cómo afecta la altitud de CDMX a su desempeño? Foto: Reuters

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Inglaterra enfrenta un gran reto en el Mundial: la altitud de CDMX. Con el Estadio Sede a 2,240 m sobre el nivel del mar, ¿cómo afectará a los ingleses?

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