¿A Qué Altura Está Inglaterra Sobre el Nivel del Mar? Así la Comparación con CDMX

Este domingo, México e Inglaterra disputarán los Octavos de Final del Mundial 2026. Desde que se supo quién sería el rival de El Tri, una duda ha flotado sobre el público: ¿cómo influirá la altitud? Te contamos a qué altura sobre el nivel del mar están tanto Inglaterra como la Ciudad de México.

La altitud puede afectar el desempeño de los futbolistas y disminuir su resistencia, por lo que correrán una distancia total menor al final del partido.

México cuenta con algunas de las ciudades ubicadas a mayor altitud del mundo.

La montaña más alta de toda Inglaterra no supera los mil metros, muy por debajo de ciudades como Guadalajara, Xalapa o Morelia, ubicadas en la franja de los mil 500 metros.

¿A qué altura sobre el nivel del mar está el “Coloso de Santa Úrsula”?

Después de que Inglaterra derrotara a la República Democrática del Congo en Atlanta, el director técnico Thomas Tuchel respondió sobre los retos de jugar en la Ciudad de México contra la selección nacional. El alemán no dudó en mencionar que uno de los principales obstáculos sería la altitud:

“La altitud será, por supuesto, una gran desventaja, porque no podemos adaptarnos físicamente en cuatro días. Es simplemente imposible, y puede que surjan más obstáculos”.

En este otro artículo explicamos a profundidad y desde la ciencia cómo influye la altitud en la respiración y cómo afecta al desempeño de un futbolista profesional. Aunque aún hay debate sobre en qué grado la altura influye en el rendimiento de un deportista, no cabe duda de que es un factor que puede jugar a favor de los futbolistas mexicanos.

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La Ciudad de México no tiene una altura uniforme; de hecho, algunas zonas están hundiéndose a un ritmo alarmante. Sin embargo, el Estadio Sede CDMX está en una zona estable.

Según datos oficiales, el “Coloso de Santa Úrsula” se encuentra a 2 mil 240 metros de altura sobre el nivel del mar.

Al respecto, eso sí, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que esta es la altitud promedio de la Ciudad de México y algunas zonas pobladas, como en el poniente de la capital, se ubican a varias decenas más de metros. Cabe señalar que el punto más alto de la capital es el Pico del Águila, en el Volcán del Ajusco, que se encuentra a 3 930 metros sobre el nivel del mar.

¿A qué altura sobre el nivel del mar está Inglaterra?

La diferencia con Inglaterra es muy amplia: el punto más alto de todo el país es Scafell Pike, una montaña con unos modestos 978 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta altura es muy inferior a los 1,541 metros de Guadalajara, los mil 600 metros de Oaxaca, los mil 920 metros de Morelia o los mil 460 metros de Xalapa.

Y ninguna de estas ciudades tiene una fama siquiera cercana a los 2 mil 135 metros de Puebla, los 2 mil 240 metros de la Ciudad de México o los imponentes 2 mil 660 de Toluca.

Ahora bien, lo jugadores de la Liga Premier no suelen estar a una altura semejante a la de Scafell Pike. Oxford se encuentra a 81 metros sobre el nivel del mar.

Por su parte, Manchester está a 38 metros de altura y Londres apenas se eleva 35 metros sobre el nivel del mar.

A esto, bien podríamos sumar que la selección de Inglaterra tuvo su base en Kansas City, que tiene 265 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Colima, que nadie consideraría muy alta, casi duplica aquella cifra.