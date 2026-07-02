¿En Dónde Jugaría México si Vence a Inglaterra? Esta Sería su Nueva Sede en el Mundial 2026

La Selección Mexicana está a un partido de instalarse entre los ocho mejores del Mundial 2026. Si el Tricolor derrota a Inglaterra en los Octavos de Final, ya se conoce cuál será la sede que albergará su siguiente compromiso: el moderno Estadio Sede de Houston, en Texas, escenario que se convertiría en su nueva "casa" mundialista.

¿Dónde jugaría México si elimina a Inglaterra?

El cuadro dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Inglaterra en los octavos de final el próximo 5 de julio. En caso de conseguir la victoria, avanzará a los cuartos de final, donde disputará su siguiente encuentro el 11 de julio en el Estadio Sede de Houston, ubicado en Houston.

El inmueble texano recibirá uno de los duelos de Cuartos de Final del Mundial 2026 y espera al vencedor de la llave entre México e Inglaterra, que posteriormente enfrentará al ganador del choque entre Brasil y Noruega.

Houston, una sede con sabor mexicano

Para la afición mexicana, Houston representa prácticamente una segunda casa. La ciudad cuenta con una de las comunidades mexicanas más grandes de Estados Unidos y, durante los últimos años, ha sido escenario habitual de partidos del Tricolor tanto en amistosos como en competiciones oficiales.

Por ello, en caso de avanzar, México volvería a sentirse local gracias al respaldo de miles de aficionados que suelen llenar las tribunas cada vez que la Selección juega en territorio texano.

Un estadio de clase mundial

El Estadio Sede de Houston fue inaugurado en 2002 y tiene capacidad para más de 72 mil espectadores. Es la casa de los Houston Texans de la NFL y ha albergado eventos de talla internacional como el Super Bowl, la Copa Oro y ahora forma parte de las sedes oficiales del Mundial 2026.

Su techo retráctil y moderna infraestructura lo convierten en uno de los recintos más importantes de Estados Unidos.

El sueño del quinto partido… y más

México buscará romper una larga racha de eliminaciones en los octavos de final. Si logra superar a Inglaterra, no solo accederá a los cuartos de final por primera vez en la era moderna de los Mundiales, sino que también tendría la oportunidad de acercarse a una histórica semifinal.

El Estadio Sede de Houston podría convertirse así en el escenario donde el Tricolor escriba uno de los capítulos más importantes de su historia mundialista.

AMP