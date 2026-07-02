¿En Dónde Jugaría México si Vence a Inglaterra? Esta Sería su Nueva Sede en el Mundial 2026

México buscará romper una larga racha de eliminaciones en los octavos de final; esta será su nueva "asa" mundialista si logra imponerse ante los ingleses

Orbelín Pineda, Jesús Gallardo, Johan Vásquez y Julián Quiñones de México celebran. Foto: CuartoscuroOrbelín Pineda, Jesús Gallardo, Johan Vásquez y Julián Quiñones de México celebran. Foto: Cuartoscuro
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¿Dónde Jugaría México si le Gana a Inglaterra? Esta Sería su Nueva Sede en Mundial 2026