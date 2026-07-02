Magnicharters Pierde sus 'Alas': AFAC le Revoca Certificado para Poder Volar

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó este jueves 2 de julio que le fue revocado el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos a la aerolínea Magnicharters.

En un comunicado, el regulador mexicano del transporte aéreo explicó que fue el pasado 29 de junio cuando se le revocó el certificado a la aerolínea, toda vez que esta no presentó la documentación suficiente para demostrar el cumplimiento de ciertos requisitos operativos.

Lo anterior, como resultado de un proceso de supervisión que inició con una Verificación Mayor Extraordinaria realizada del 12 al 16 de enero de 2026, en la que se identificaron incumplimientos a la normativa aeronáutica.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/BqA1lSpyKw — AFAC (@AFAC_mx) July 2, 2026

Así perdió sus 'alas' Magnicharters

Posterior a la verificación, la autoridad emitió los requerimientos correspondientes para que la empresa corrigiera las deficiencias detectadas.

"Al no acreditarse el cumplimiento de las acciones correctivas, el 14 de abril de 2026 la AFAC ordenó la suspensión temporal de las operaciones de la empresa como medida preventiva para preservar la seguridad operacional", añadió la autoridad aeronáutica.

Durante todo el procedimiento, aseguró la AFAC, se respetó el derecho de audiencia, otorgando a la empresa los plazos legales para presentar información y pruebas.

No obstante, la documentación presentada por la aerolínea resultó insuficiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

"La AFAC reitera que la seguridad aérea no es negociable. Cada decisión se adopta con base en evidencia técnica, dentro del marco legal y respetando el debido proceso, privilegiando en todo momento la protección de las y los pasajeros", abundó.

AMP