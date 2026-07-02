Magnicharters Pierde sus 'Alas': AFAC le Revoca Certificado para Poder Volar

La aerolínea no presentó la documentación suficiente para demostrar el cumplimiento de ciertos requisitos operativos

Avión de la aerolínea Magnicharters. Foto: CuartoscuroAvión de la aerolínea Magnicharters. Foto: Cuartoscuro
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