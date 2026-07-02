Penélope Cruz, Rosalía y las Celebridades que Asistieron al España vs Austria

Este jueves tuvo doble protagonismo en el Mundial 2026: mientras España se jugaba el pase a octavos de final ante Austria, las gradas del SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles, se llenaron de rostros conocidos que convirtieron el partido en un evento tan deportivo como social.

Penélope Cruz y Javier Bardem, la pareja que nunca falla a una cita futbolera

Las cámaras captaron a Penélope Cruz y Javier Bardem disfrutando del encuentro desde la zona de invitados. La actriz apostó por una camiseta roja con el escudo de España, mientras que Bardem optó por un tono marrón, ambos rematando el look con gorra, un accesorio que ya es sello personal de la pareja en sus salidas deportivas. Cuando las cámaras los enfocaron, Penélope saludó con efusividad al público, en un momento que no tardó en viralizarse en redes sociales.

No es la primera vez que el matrimonio se deja ver en un estadio: en mayo pasado acudieron junto a su hijo Leo al Parque de los Príncipes para ver al PSG, y en 2023 ya habían sido protagonistas en ese mismo SoFi Stadium durante un amistoso entre el FC Barcelona y el Arsenal.

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Rosalía, de concierto en el Kia Forum a la grada del Mundial

La cantante catalana Rosalía también se dejó ver en el estadio, sentada junto a Penélope Cruz y perfectamente conjuntada con la equipación blanca de España y una bufanda a juego. La intérprete se encontraba en Los Ángeles como parte de su gira internacional Lux Tour, tras presentarse apenas un día antes en el Kia Forum de Inglewood, a solo un kilómetro del estadio, por lo que no quiso perderse el compromiso de La Roja. Rosalía celebró con entusiasmo el tercer gol del equipo, obra de Mikel Oyarzabal, que sentenció la eliminatoria a favor de España.

Imagen: Via Reuters

Un palco de lujo: leyendas del fútbol y otras estrellas internacionales

El palco de invitados no se limitó al mundo de la actuación y la música. Entre el público también estuvieron leyendas de la selección española como Carles Puyol, David Villa, Míchel Salgado y Fernando Hierro, además de la futbolista Alexia Putellas. A ellos se sumaron otras figuras internacionales como el director británico Ridley Scott y el actor Timothée Chalamet, así como el tenor Plácido Domingo, quien tampoco quiso perderse el choque.

El detalle que llamó la atención: la camiseta que Bardem no se puso

Un gesto de Bardem se convirtió en tema de conversación: a diferencia de lo ocurrido en mayo, cuando sí vistió la camiseta del PSG en su visita a París, esta vez el actor prefirió no ponerse la de España, algo que no pasó desapercibido para quienes siguieron el partido en redes.