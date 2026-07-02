Penélope Cruz, Rosalía y las Celebridades que Asistieron al España vs Austria

Penélope Cruz, Javier Bardem, Rosalía y otras estrellas llenaron las gradas del SoFi Stadium en el España-Austria del Mundial 2026. Te contamos todos los detalles.

penelope-cruz-rosalia-celebridades-espana-austria-mundialImagen: Via Reuters

Destacado

El SoFi Stadium se llenó de estrellas para el España vs Austria: Penélope Cruz, Rosalía y leyendas del fútbol no se lo perdieron. ¿Quieres saber más?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Penélope Cruz, Rosalía y las Celebridades que Asistieron al España vs Austria