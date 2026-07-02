¿De Qué Murió la Hija de Germán Lizárraga? Revelan Causa de Muerte de Yolanda Lizárraga

Yolanda Lizárraga Félix, hija del reconocido músico Germán Lizárraga, murió a los 43 años en Mazatlán, Sinaloa. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales el pasado 1 de julio, que rápidamente generó una ola de condolencias entre seguidores y colegas de la dinastía musical sinaloense.

¿De qué murió la hija de Germán Lizárraga?

Aunque la familia Lizárraga no reveló públicamente la causa de muerte en su comunicado oficial, medios como Televisa Espectáculos y el programa Hoy reportaron que Yolanda perdió la vida a causa de cáncer, enfermedad que habría enfrentado en privado.

El comunicado familiar, difundido en Instagram, señaló: "Con mucho pesar, la familia Lizárraga informó que se encuentra de luto tras el fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix conocida como 'Yolandita', hija del reconocido músico Germán Lizárraga. Yolanda falleció a causa del cáncer". El mensaje también informó que sus restos fueron velados el miércoles en la Funeraria Renacimiento, en el centro de Mazatlán.

Poncho Lizárraga rompe el silencio

El tío de Yolanda, Poncho Lizárraga, se pronunció sobre la pérdida a través de sus redes sociales. En su mensaje, recordó que su sobrina ahora descansa junto a su madre y su abuelo, el legendario Cruz Lizárraga, fundador de la Banda El Recodo.

"Con profundo pesar, la familia se une para despedir a nuestra querida Yolandita. Elevamos nuestras oraciones para que Dios la reciba en su santa Gloria y le conceda el descanso eterno", expresó.

Poncho también envió un mensaje directo a Germán Lizárraga y al hijo de Yolanda, Alejandro: "Su hijo Alejandro. Que Dios le dé fortaleza y consuelo en este momento tan difícil, y que siga honrando la memoria y el legado de su mamá, quien siempre vivirá en su corazón y en cada paso que dé".

Una familia marcada por la tragedia

La muerte de Yolanda se suma a una serie de pérdidas dolorosas que ha enfrentado la familia Lizárraga a lo largo de los años, ligada por generaciones a la tradición musical de la banda sinaloense a través del legado de Cruz Lizárraga.