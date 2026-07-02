¿De Qué Murió la Hija de Germán Lizárraga? Revelan Causa de Muerte de Yolanda Lizárraga

La familia Lizárraga confirmó la muerte de Yolanda Lizárraga Félix, hija de Germán Lizárraga, a los 43 años. Revelan que la causa fue cáncer.

hija-german-lizarraga-de-que-murio-yolanda-causa-de-muerteFoto: Cuartoscuro

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La familia Lizárraga está de luto: Yolanda, hija de Germán Lizárraga, murió a los 43 años por cáncer. Poncho Lizárraga comparte un emotivo mensaje. Conoce más sobre este doloroso momento.

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