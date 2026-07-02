Detienen a Hombre que Atropelló a Menor de 4 Años en Monterrey, NL

Fue detenido es señalado por los delitos de homicidio a título de culpa grave y abandono de personas tras el atropello de un niño

Detenido por atropellar a niño en MonterreyFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Detienen a Oscar 'N' por atropellar y causar la muerte de un niño de 4 años en Monterrey. Fue acusado de homicidio imprudencial y abandono de personas. Conoce los detalles de su captura.

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