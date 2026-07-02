Detienen a Hombre que Atropelló a Menor de 4 Años en Monterrey, NL

A dos semanas de que atropelló y provocó la muerte de un menor de 4 años de edad en la colonia San Ángel, al sur de Monterrey, un hombre fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por homicidio imprudencial agravado.

El hombre fue identificado como Oscar “N”, detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio a título de culpa grave y abandono de personas.

La captura se registró en una casa habitación sobre la calle Felipe Flores, en su cruce con la calle J. Belén Mendoza, en la colonia Valle de las Sabinas, perteneciente al municipio de Guadalupe. Actualmente se encuentra en un centro de reinserción social de Nuevo León.

¿Cómo ocurrió el atropello en el que murió Liam Damián?

El siniestro vial ocurrió el pasado 13 de junio por la noche cuando el detenido conducía su camioneta sobre la calle San Ángel y chocó contra un puesto de tacos donde estaba Liam Damián con su familia, y el automovilista, al ver lo que había hecho, huyó del lugar.

Los familiares del menor salieron a las calles a protestar para exigir la detención del conductor responsable y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se reunió con ellos para informarles que se estaban revisando videos para localizar a la persona, que finalmente fue detenida en un domicilio en el municipio de Guadalupe.

SHH