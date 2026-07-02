Vinculan a Empresario Lagunero por Presunto Fraude de 8 Millones de Pesos

Luego de ser detenido el pasado 26 de junio en la Ciudad de México, el empresario lagunero, Eduardo "N" fue trasladado a Torreón y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de fraude de cuantía mayor.

El fraude supera los ocho millones de pesos, según la audiencia en la que el Ministerio Público presentó los datos de prueba derivados de una denuncia relacionada con una inversión realizada hace más de cinco años.

El detenido será ingresado al Centro de Readaptación Social en Torreón mientras continúa su proceso legal.

Otro caso que es investigado por presunto fraude ocurrió el pasado 18 de junio cuando una maestra de Saltillo fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado al ser investigada por su presunta participación en diversos casos de fraude y abuso de confianza.

Detienen a maestra de Saltillo por presunto fraude

De acuerdo con las indagatorias, habría solicitado préstamos a personas cercanas y ofrecido supuestas inversiones que no generaron los beneficios prometidos.

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Las autoridades también señalaron que presuntamente utilizó a terceros para gestionar créditos y financiamientos, dejando las obligaciones de pago a nombre de otras personas. Tras las denuncias presentadas por las víctimas, la mujer fue localizada y puesta a disposición de la autoridad competente, donde quedó a la espera de que se defina su situación jurídica.