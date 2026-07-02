Vinculan a Empresario Lagunero por Presunto Fraude de 8 Millones de Pesos

Fue vinculado a proceso Eduardo "N", empresario lagunero acusado de presunto fraude de ocho millones de pesos en Torreón.

Vinculan a Empresario Lagunero por Presunto Fraude de 8 Millones de PesosFoto: N+

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Empresario lagunero Eduardo 'N' enfrenta proceso por presunto fraude de 8 millones en Torreón. Conoce los detalles de este caso que ha sacudido la región.

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