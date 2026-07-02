Capturan en EUA a Prófugo Mexicano Acusado por Homicidio; Embajador Destaca Coordinación

Johnson afirma que la captura refleja la cooperación entre ambos gobiernos para poner a disposición de las autoridades a personas requeridas por la justicia

Fugitivo mexicano buscado en México por homicidio. Foto: Embajada de EUAFugitivo mexicano buscado en México por homicidio. Foto: Embajada de EUA

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Capturan en EUA a Prófugo Mexicano Acusado por Homicidio; Embajador Destaca Coordinación