Capturan en EUA a Prófugo Mexicano Acusado por Homicidio; Embajador Destaca Coordinación

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó sobre la captura en territorio estadounidense de un ciudadano mexicano prófugo de la justicia por un presunto homicidio, y destacó la coordinación bilateral en materia de seguridad entre ambos países.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático señaló que el detenido era buscado por autoridades mexicanas por el delito de homicidio y fue asegurado por agentes estadounidenses antes de ser entregado a México para enfrentar la justicia.

Johnson afirmó que este caso refleja la cooperación entre ambos gobiernos para localizar y poner a disposición de las autoridades a personas requeridas por la justicia.

Gracias a la estrecha coordinación entre autoridades estadounidenses y mexicanas, un prófugo mexicano buscado en México por homicidio fue detenido en los Estados Unidos y será entregado a México para enfrentar la justicia. Esto es lo que logra nuestra colaboración: los… pic.twitter.com/piV9D4DySs — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 2, 2026

"Esto es lo que logra nuestra colaboración: los delincuentes rinden cuentas, se hará justicia y, como resultado, nuestras comunidades serán más seguras", expresó el embajador al destacar el trabajo conjunto entre las corporaciones de seguridad de México y Estados Unidos.

La captura se suma a las acciones de colaboración en materia de seguridad impulsadas por ambos países, en un contexto en el que Washington ha resaltado la entrega de personas buscadas por la justicia mexicana mediante mecanismos de coordinación entre agencias de ambos lados de la frontera.

AMP