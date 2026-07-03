Captan a Hombre Levantando a un Perro de la Cola y Girándolo en el Aire en Magdalena, Jalisco

Un hombre tomó por la cola a un perro para levantarlo y darle vueltas en el municipio de Magdalena, Jalisco, un caso que se dio a conocer a través de redes sociales y que generó indignación por tratarse de un caso de maltrato animal.

Esto ocurrió durante una celebración de unos XV Años en la delegación de San Simón. Los usuarios de redes sociales, manifestaron de inmediato su enojo, logrando que las autoridades se enteraran de los sucedido.

El gobierno municipal emitió un comunicado en el que mencionó tener conocimiento del caso y procedió contra el responsable. Este sujeto ya fue identificado y sancionado.

¿Cuáles son las consecuencias para el hombre que cometió maltrato animal?

La sanción consiste en pagar una multa, realizar servicio comunitario durante 10 días en el Centro de Control Animal ‘Esperanza Canina y Felina’, así como también la emisión de una disculpa pública, acompañada del compromiso de promover la concientización sobre el respeto y la protección de los animales.

Cabe señalar que la disculpa ya fue publicada a través de las redes sociales del gobierno de Magdalena.

“Yo ofrezco una disculpa pública sobre el maltrato animal al perrito negro, que ocurrió en la localidad de San Simón, el día sábado 27 de unio, siendo las 12 de la noche, quiero disculparme y no vuelve a pasar. Voy a hacer trabajo comunitario, y pues pagué la deuda que correspondía”, expresó el hombre.

Los usuarios de redes sociales ya reaccionaron a la disculpa pública y señalaron la falta de sanciones severas por maltrato animal, el cual es un delito en Jalisco, y que contempla castigos de hasta 5 años de cárcel y multas que superan los 117 mil pesos.