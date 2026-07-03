Captan a Hombre Levantando a un Perro de la Cola y Girándolo en el Aire en Magdalena, Jalisco

Un hombre fue sancionado después de que fue captado levantando a un perro de la cola y girándolo en el aire en el municipio de Magdalena, Jalisco

Disculpa públicaFoto: Gobierno de Magdalena

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En Magdalena, Jalisco, un hombre fue captado maltratando a un perro durante unos XV Años. Las redes exigen sanciones más severas. ¿Qué opinas sobre el castigo impuesto?

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