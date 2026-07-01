Tormenta Deja Más de 100 Viviendas Resultan Afectadas por Inundación en Sayula, Jalisco

La tormenta de la madrugada de este miércoles provocó afectaciones a más de 100 viviendas por inundaciones en Sayula

InundacionesFoto: N+

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Inundaciones en Sayula dejan 100 hogares dañados. El río Tamaliahua se desbordó tras intensas lluvias. Protección Civil trabaja en la zona. Infórmate sobre la situación.

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