Tormenta Deja Más de 100 Viviendas Resultan Afectadas por Inundación en Sayula, Jalisco

Más de 100 viviendas registraron afectaciones tras el desbordamiento del río Tamaliahua, provocado por la intensa lluvia que se presentó durante la madrugada en la comunidad de El Reparo, en el municipio de Sayula.

El agua ingresó a los domicilios con niveles de entre 30 y 40 centímetros, ocasionando daños principalmente en el menaje de las familias. Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en coordinación con Protección Civil municipal y Bomberos de El Reparo, realiza labores de evaluación y saneamiento en la zona.

Durante la madrugada de este miércoles, tras aproximadamente dos horas de lluvia intensa, se registró el desbordamiento del río "Tamaliahua" en la localidad de "El Reparo", municipio de #Sayula, en la Región Sur, lo que ocasionó diversas afectaciones. 🚨



De manera preliminar, se… pic.twitter.com/osunZMfBpk — Protección Civil JAL (@PCJalisco) July 1, 2026

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López, informó que la tormenta tuvo una duración aproximada de dos horas y dejó afectaciones preliminares en más de un centenar de viviendas.

"Como ya lo comentas, una tormenta bastante importante, duró más o menos dos horas, hubo afectaciones en la delegación de El Reparto, inicialmente se manejan 100 viviendas con algún tipo de afectación. Reportan ya 34 viviendas con afectaciones a menaje, sin embargo, la evaluación todavía continúa."

El funcionario agregó que, hasta el momento, se tiene identificado un inmueble con daños estructurales.

"Tengo reporte de una vivienda con daño estructural y las demás son con daños a menaje. El Consejo Municipal de Protección Civil de Sayula, tengo entendido que hará una solicitud de corroboración de daños y la solicitud de aclaración de emergencia al comité técnico del Fondo Estatal de Desastres Naturales para apoyar a estas familias que se vieron afectadas."

Vecino de Sayula asegura que no había llovido así en años

Habitantes de la comunidad señalaron que la lluvia fue intensa y se concentró en un corto periodo de tiempo. Honorato Castillo relató que el nivel del agua alcanzó una altura considerable y recordó que hacía años no presenciaba una tormenta de esa magnitud.

"Muchísima agua, yo andaba en Sayula, quería llevar a un muchacho al hospital. Y cuando llegué ya estaba el agua para allá, y como anda aquí el tope, con la escoba, él me ayudó a darle para acá y que no se metiera el agua. Ya muchos años yo veía que no llovía como anoche. Llegaba hasta las rodillas".

Aunque el nivel del agua ya descendió, las autoridades continúan con las labores de saneamiento y la evaluación de los daños para determinar el alcance de las afectaciones.