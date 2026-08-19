Salud

IMSS se Pronuncia Ante Falla en Aire Acondicionado del Hospital 270 de Reynosa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas emitió un comunicado este martes sobre la situación que se registra en el Hospital 270 de Reynosa.

IMSS se Pronuncia Ante Falla en Aire Acondicionado del Hospital 270 de ReynosaIMSS se Pronuncia Ante Falla en Aire Acondicionado del Hospital 270 de Reynosa. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Hospital 270 de Reynosa enfrenta fallas en el aire acondicionado, pero el IMSS garantiza atención continua. Urgencias quirúrgicas se trasladan al Hospital 15.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+