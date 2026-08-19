IMSS se Pronuncia Ante Falla en Aire Acondicionado del Hospital 270 de Reynosa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas se pronunció este martes sobre la situación que se registra en el Hospital General Regional (HGR) No. 270 de Reynosa, donde se realizan trabajos técnicos debido a una eventualidad en el sistema de aire acondicionado.

A través de un comunicado, el IMSS informó que la operación de la unidad médica se mantiene sin interrupciones, luego de que directivos sostuvieran una reunión con el personal para explicar las labores que se llevan a cabo.

Como medida preventiva y con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención médica, las urgencias quirúrgicas serán derivadas temporalmente al Hospital General de Zona (HGZ) No. 15, también ubicado en Reynosa.

El instituto señaló que personal del área de Conservación, en conjunto con una empresa especializada, trabaja de manera ininterrumpida para restablecer a la brevedad el funcionamiento integral del sistema de aire acondicionado.

Finalmente, el IMSS Tamaulipas aseguró que mantiene las acciones necesarias para garantizar una atención médica continua, oportuna y segura, así como condiciones adecuadas para pacientes y personal.