Internacional

Trump Anuncia Suspensión Temporal de Aranceles del 50% Contra Canadá

El presidente estadounidense informó que la pausa sería durante tres días, en una decisión que afectaría desde el vino hasta palos de hockey

Trump Anuncia Suspensión Temporal de Aranceles del 50 % Contra CanadáReuters

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