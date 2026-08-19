Trump Anuncia Suspensión Temporal de Aranceles del 50% Contra Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció esta noche que, suspendió los aranceles del 50% contra Canadá, los cuales debían entrar en vigor mañana por la mañana. Sin embargo, dicha suspensión es temporal ya que es por un periodo de solo tres días, señaló que esto debido a que Canadá y Estados Unidos, esperan la finalización de un acuerdo sobre el oleoducto Keystone XL.

Destacó que este gran oleoducto, que el "somnoliento" Joe Biden, como lo calificó, dejó de construir hace mucho tiempo, ahora, podría resucitar, de finalizar dicho acuerdo entre Estados Unidos y Canadá.

La medida comercial anunciada en julio pasado por la Casa Blanca alegaba un trato discriminatorio por parte de Canadá en sectores como el automolístico, alcohol y productos lácteos.

En ese momento, la Casa Blanca indicó en un comunicado: "Hoy, el presidente Donald J. Trump firmó tres Proclamaciones, de conformidad con la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, para imponer aranceles adicionales del 50 % a ciertos productos canadienses en respuesta al trato discriminatorio de Canadá hacia los productos estadounidenses".

Entre los productos que se iban a ver afectados por estos aranceles del 50 % eran el vino, palos de hockey, el cemento, entre otros.

Además, indicó que estos aranceles de la Sección 338 se aplicaría a todos los productos cubiertos, independientemente de si un producto tenía su origen en el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Mientras que los productos que iban a estar fuera de estos aranceles eran: energía, productos sujetos a las tarifas de la Sección 232 y otros bienes, como el pescado o los minerales críticos.

Como se esperaba, los aranceles iban a entrar en vigor mañana por la mañana, ya que el comunicado apuntaba 30 días después de su firma.

Tras el anuncio de los aranceles, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, tuvo una serie de conversaciones con Estados Unidos, la cual calificó como "una negociación complicada", incluso, indicó que, "desagradable".

¿Pero qué es este oleoducto Keystone XL que frenó los aranceles de Trump? es un proyecto de extensión para el sistema de oleoductos existente (Keystone Pipeline) desarrollado por la empresa canadiense TC Energy, que pretendía transportar unos 830 mil barriles diarios de petróleo crudo, proveniente de las arenas bituminosas de Alberta, Canadá, hasta las refinerías en la costa del Golfo de México en EUA.

Sin embargo, se abandonó oficialmente el proyecto luego de que, en junio de 2021, Joe Biden negara un permiso en su primer día de mandato.

Ambientalistas acusaban un daño al medio ambiente con impacto ecológico, ya que la extracción de petróleo a partir de arenas bituminosas requiere agua y energía, generando un volumen alto de gases de efecto invernadero. Además, la ruta trazada atravesaba mantos acuíferos, como el acuífero de Ogallala, uno de los depósitos de agua subterránea más grandes del mundo, donde una fuga causaría daños irreversibles.

En 2015, Barack Obama rechazó el proyecto bajo la premisa de que afectaría el liderazgo de EUA en la lucha contra el cambio climático. Después en 2017, durante el primer mandato de Trump, revocó la decisión de Obama y otorgó los permisos para reiniciar la construcción.

Pero en 2021, Biden, en su primer día como presidente, lo canceló de nueva cuenta, y en 2025, Trump revocó la orden de Joe Biden que anulaba el permiso del gasoducto y, en mayo de 2026, aprobó un permiso.

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