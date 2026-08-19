Internacional

Hombre Conduce Camioneta en La Pampa del Leoncito y Provoca Daños a Zona Protegida

Las autoridades identificaron al conductor como Agustín Añó, un médico nefrólogo de 46 años

La Pampa del Leoncito es una amplia planicie blanca y seca de arcilla y limo. Foto: Municipalidad de CalingastaLa Pampa del Leoncito es una amplia planicie blanca y seca de arcilla y limo. Foto: Municipalidad de Calingasta
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+