Hombre Conduce Camioneta en La Pampa del Leoncito y Provoca Daños a Zona Protegida

Un hombre ingresó con su camioneta 4x4 a un sector restringido de la Pampa del Leoncito, en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan, Argentina, y provocó un daño ambiental que, de acuerdo con las autoridades locales, podría tardar hasta un siglo en revertirse. 0

El incidente ocurrió la noche del sábado 8 de agosto de 2026, pasadas las 20:00 horas (hora local), cuando el conductor avanzó con su camioneta Toyota Hilux aproximadamente 1.5 kilómetros hacia el interior de la planicie, en una zona donde la circulación vehicular estaba suspendida temporalmente debido a que las lluvias recientes habían dejado el suelo arcilloso especialmente vulnerable.

El vehículo terminó atascado en el barrizal. Al intentar salir, el conductor retrocedió entre 200 y 300 metros, lo que amplió aún más el área dañada. Finalmente, no logró liberar la camioneta: sacó una motocicleta que llevaba en la caja del vehículo y abandonó el lugar en ella.

Las autoridades identificaron al conductor como Agustín Añó, un médico nefrólogo de 46 años, oriundo de Mendoza, quien se desempeña en esa provincia y es exsubdirector asistencial del Hospital El Carmen, dependiente de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). De acuerdo con el Registro Automotor, la camioneta pertenece a María del Carmen Valerio Barroso, una mujer domiciliada en Godoy Cruz, Mendoza, quien no se encontraba en el lugar al momento del incidente.

Según las autoridades municipales, los surcos dejados por el vehículo alcanzaron hasta 25 centímetros de profundidad. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, explicó que incluso huellas de apenas 10 centímetros pueden tardar entre 40 y 60 años en recuperarse de forma natural, por lo que, en el caso de esta camioneta, el daño podría tardar más de un siglo en desaparecer por completo.

"Para que se recupere la pampa van a necesitar que pasen 100 años", afirmó Carbajal.

La Pampa del Leoncito, también conocida como Barreal Blanco, es una extensa planicie blanquecina ubicada a 1,500 metros de altitud, correspondiente al lecho de un antiguo lago que se secó hace miles de años. Su superficie es una combinación de arcilla y limo, un sedimento cuya recuperación depende de procesos naturales muy lentos, como la erosión del viento y la regeneración de la vegetación del lugar.

La zona ha registrado incidentes similares en el pasado, generalmente vinculados al ingreso de vehículos todo terreno (UTV) en sectores restringidos, lo que ha generado repudio recurrente por parte de guías de turismo, autoridades municipales y visitantes de la región.

AMP