Nahuel Guzmán Fue Suspendido Varios Partidos por Conducta Violenta en Leagues Cup

Luego de protagonizar otra escena de comportamiento violento, el portero Nahuel Guzmán fue castigado a nivel internacional. El jugador de Tigres fue suspendido por empujar a un árbitro en la Leagues Cup 2026. Estos son los detalles.

El pasado martes 11 de agosto, en los minutos finales del partido Tigres vs Whitecaps de la Leagues Cup 2026, el arquero de la UANL le dio un empujón al silbante salvadoreño Iván Barton.

Con el pretexto de que iba a cobrar rápido una falta “El Patón” hizo a un lado al árbitro, quien de inmediato le mostró la tarjeta roja. Enfurecido, el guardameta le reclamó airadamente a Barton, antes de abandonar el terreno de juego.

Por supuesto, los organizadores de la Leagues Cup no se iban a quedar cruzados de brazos. Luego de analizar la cédula arbitral y el video del momento de la expulsión, ya dieron a conocer la sanción para el polémico futbolista.

Se puede decir que le salió barato el castigo a Nahuel Guzman, ya que sólo fue suspendido 3 partidos por el Comité Disciplinario de Leagues Cup debido a “una conducta violenta”.

Esta sanción al polémico guardameta se suma a la que ya le aplicaron en la Concachampions. Hay que recordar que en la final Toluca vs Tigres ofendió a la cuarteta arbitral, por lo que se hizo acreedor a un castigo de 7 partidos sin ver acción. Por lo tanto, se perderá toda la edición del 2027.

Además de Nahuel Guzmán, también fue sancionado Diego Lainez con 1 partido debido a los reclamos al cuerpo arbitral que derivaron en su expulsión del partido.

Con información de N+