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Nahuel Guzmán Fue Suspendido Varios Partidos por Conducta Violenta en Leagues Cup

El portero de los Tigres volvió a ser castigado en una competencia internacional. Esto es lo que sabemos

Nahuel Guzmán, portero de Tigres, le reclama al árbitro Iván Barton porque le mostró tarjeta rojaNahuel Guzmán, portero de Tigres, le reclama al árbitro Iván Barton porque le mostró tarjeta roja. Foto: Reuters

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Nahuel Guzmán, portero de Tigres, fue sancionado por empujar al árbitro en la Leagues Cup 2026. Conoce los detalles.

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