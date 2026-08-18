Deportes

Puebla y León Ganan de Visita en el Cierre de la Jornada 4 del Apertura 2026

El argentino Lucas Ocampos y el venezolano Salomón Rondón encabezan a los goleadores, al concluir la cuarta jornada

León PueblaTras culminar la cuarta jornada, América llegó a tres triunfos con un empate y lidera el torneo. Foto: X | @LigaBBVAMX.

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