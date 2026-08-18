Puebla y León Ganan de Visita en el Cierre de la Jornada 4 del Apertura 2026

El León venció de visita 2-1 al Necaxa mientras que el Puebla derrotó a domicilio 3-2 al Pachuca este lunes en el cierre de la cuarta jornada del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano, que lideran el América y el Tijuana.

En el estadio Victoria, el León, adiestrado por el argentino Javier Gandolfi, logró su segundo triunfo en el certamen, llegó a seis puntos y se colocó en el undécimo lugar de la clasificación.

"Hoy una vez más íbamos contra la estadística, pero la muestra de carácter y la unión del grupo nos dan la posibilidad de regresar a casa con los tres puntos", comentó Gandolfi quien ha ganado seis de nueve partidos que lleva con la Fiera, incluidos los tres de Leagues Cup.

Por su lado, Necaxa, dirigido por el uruguayo Martín Varini, sufrió su segunda derrota consecutiva en la liga y se quedó en la duodécima posición con seis unidades.