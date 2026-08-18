Puebla y León Ganan de Visita en el Cierre de la Jornada 4 del Apertura 2026
El argentino Lucas Ocampos y el venezolano Salomón Rondón encabezan a los goleadores, al concluir la cuarta jornada
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El argentino Lucas Ocampos y el venezolano Salomón Rondón encabezan a los goleadores, al concluir la cuarta jornada
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El León venció de visita 2-1 al Necaxa mientras que el Puebla derrotó a domicilio 3-2 al Pachuca este lunes en el cierre de la cuarta jornada del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano, que lideran el América y el Tijuana.
En el estadio Victoria, el León, adiestrado por el argentino Javier Gandolfi, logró su segundo triunfo en el certamen, llegó a seis puntos y se colocó en el undécimo lugar de la clasificación.
"Hoy una vez más íbamos contra la estadística, pero la muestra de carácter y la unión del grupo nos dan la posibilidad de regresar a casa con los tres puntos", comentó Gandolfi quien ha ganado seis de nueve partidos que lleva con la Fiera, incluidos los tres de Leagues Cup.
Por su lado, Necaxa, dirigido por el uruguayo Martín Varini, sufrió su segunda derrota consecutiva en la liga y se quedó en la duodécima posición con seis unidades.
Arcila hizo el 1-0 para el León, al minuto 27. El colombiano recibió un pase profundo, eludió al portero y anotó desde el corredor izquierdo del área.
El atacante cafetero se confirmó como el mejor anotador leonés al llegar a tres goles en el Apertura.
En la Leagues Cup 2026, cuya primera fase concluyó la semana pasada, el volante colombiano firmó cuatro goles que impulsaron al León a clasificar a cuartos de final en primer lugar de la zona Liga MX.
Dos de esos cuatro goles sentenciaron la eliminación del Inter Miami del astro argentino Lionel Messi.
El León se quedó con 10 jugadores al minuto 60 por la expulsión del chileno Rodrigo Echeverría.
El argentino Matías Espíndola, recién fichado para este torneo, igualó 1-1 para Necaxa con un toque al filo del área chica, al minuto 65.
Proveniente del Deportivo Maldonado de la liga uruguaya, Espíndola hizo su primer gol en el fútbol mexicano.
El León aseguró el triunfo al 72' con el 2-1. Juan Domínguez condujo la pelota más de 40 metros desde su campo hasta llegar a la media luna del área para anotar con un tiro flojo que mandó a la base del poste derecho.
En el estadio Hidalgo, La Franja del Puebla se impuso 3-2 a los Tuzos del Pachuca con un gol en los agregados.
El Puebla dirigido por Gerardo Espinoza llegó a siete puntos y subió al séptimo lugar.
Bajo el mando de Benjamín Mora, el Pachuca se quedó con tres unidades en la decimocuarta posición.
"No he sido capaz de que este equipo pueda competir en otros niveles, para poder hacerle frente a estos partidos tan complicados", declaró Mora tras sufrir su tercera derrota en la liga local en su primer torneo con los Tuzos, además de la eliminación en la Leagues Cup.
"No nos está alcanzando y el responsable soy yo", remató Mora, quien fue multicampeón en el fútbol de Malasia con el club Johor Darul Takzim.
La Franja tuvo ventaja de 2-0 con goles del uruguayo Emiliano Gómez, con un remate en el área al minuto 16, y del colombiano Kevin Velasco, de penal al 33'.
El venezolano Salomón Rondón emparejó 2-2 para los Tuzos con un remate de cabeza al 42' y un penal al 63'.
Con sus dos goles, Rondón llegó a cinco y empató en el liderato de goleo al argentino Lucas Ocampos, del Monterrey.
El argentino Facundo Almada sentenció el 3-2 para el Puebla con un remate a bocajarro, al 90'+3.
Los partidos de la Jornada 5 serán:
Viernes 21.08: León-Monterrey, Tigres UANL-Atlante y Juárez FC-América.
Sábado 22.08: Querétaro-Toluca, Guadalajara-Tijuana, Puebla-Santos Laguna y Cruz Azul-Atlas.
Domingo 23.08: San Luis-Pachuca y Pumas UNAM-Necaxa.
ASJ