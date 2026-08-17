Deportes

Gilberto Mora Guía a los Xolos de Tijuana en la Victoria Sobre Cruz Azul

El equipo de la frontera llegó a tres victorias con un empate y 10 puntos, los mismos que el América, líder del Apertura 2026 por tener mejor diferencia de goles

Gilberto Mora"Morita" se confirmó como la joya joven del futbol mexicano. Foto: X | @LigaBBVAMX.

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