Gilberto Mora Guía a los Xolos de Tijuana en la Victoria Sobre Cruz Azul

Gilberto Mora convirtió un gol y dio una asistencia para guiar el domingo a los Xolos de Tijuana a una victoria por 2-1 sobre el campeón Cruz Azul, en la cuarta jornada del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano.

El uruguayo Ignacio Rivero y Gilberto Mora le dieron la victoria a los Xolos, mientras que el argentino Nicolás Ibáñez descontó por los celestes.

"Morita", el 10 del equipo fronterizo, demostró su calidad una vez más para imponerse en el encuentro, con una diana al minuto 54. La Máquina quiso reaccionar, pero no pudo.

La primera mitad fue pareja con los dos cuadros con actitud ofensiva. Los locales tomaron ventaja en el minuto 44 con un gol de derecha de Rivero a pase de Mora.

Se concretó la llamada "ley del ex", pues el uruguayo militó 6 años en el club de La Noria y es muy apreciado por la afición. Tras marcar, "Nacho" festejó de forma efusiva, emocionado con los hinchas de su equipo actual.

Pro los dirigidos por Joel Huiqui empataron en el 45+2 con una diana de Ibáñez, en un servicio de Luka Romero.

En su cancha, el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu buscó la portería contraria y en el 54 decidió el triunfo en Baja California.

Mora se confirmó como la joya joven del futbol mexicano luego de marcar un golazo. "El Niño Maravilla" condujo por la banda izquierda, casi después de tres cuartos de cancha. Se enfiló hacia la esquina derecha del área grande La Máquina, encaró a Alan Montes y recortó al centro para después pegarle de parte interna un derechazo cruzado a media altura hacia el segundo poste, que incluso el esférico impactó en el costado interno de la red.

El mundialista se llevó la noche en el Estadio Caliente este 16 de agosto.

Tijuana llegó a tres victorias con un empate y 10 puntos, los mismos que el América, líder por tener mejor diferencia de goles a favor y en contra. Cruz Azul va noveno con seis unidades.

Este mismo domingo, las Águilas del América del entrenador uruguayo Guillermo Almada, que jugaron casi todo el segundo tiempo en superioridad numérica, golearon por 3-0 al San Luis con tantos del brasileño Raphael Veiga, el colombiano Óscar Perea y el mexicano Osvaldo Arriaga.

Xolos y Rayados le sacan un punto de ventaja a Monterrey, tercero de la clasificación, y Atlas, cuarto, ganadores de sus partidos de sábado.

El uruguayo Diego Rossi convirtió una vez y dio dos asistencias para encabezar la goleada de los Rayados de Monterrey por 6-1 sobre el Juárez FC.

Anotaron por los Rayados Rossi, los argentinos Luca Orellano, Lucas Ocampos y Jorge Rodríguez, Orbelín Pineda y el belga Hugo Cuypers. Por los visitantes descontó el colombiano Óscar Estupiñán.

Después, el mundialista colombiano Camilo Vargas atajó un penalti y salvó por lo menos tres veces más al Atlas, que venció hoy por 2-1 al Tigres en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Por los tapatíos, que jugaron 20 minutos con un hombre menos y celebraron el aniversario 110 de la fundación del equipo, anotaron el argentino Manuel Capasso y el portugués Luis Esteves. Por Tigres, anotó Juan Brunetta.

Hoy las Chivas de Guadalajara derrotaron por 0-1 al Santos Laguna; ayer el Querétaro igualó sin goles en el estadio de los Pumas UNAM y el pasado viernes, el Toluca empató sin anotaciones en la del Atlante.

La jornada concluirá este lunes 17 de agosto con los duelos Necaxa-León y Pachuca-Puebla.

ASJ