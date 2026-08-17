Entretenimiento

Arantza Ruiz Es Eliminada de La Casa de los Famosos en la Tercera Semana

En la Post Gala con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, la actriz lloró porque dijo que hubiese querido quedarse más tiempo en la residencia

Arantza RuizLuego de 22 días de competencia, La Casa de los Famosos ha registrado tres salidas. Foto: Las Estrellas.
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Arantza Ruiz Es Eliminada de La Casa de los Famosos