Arantza Ruiz Es Eliminada de La Casa de los Famosos en la Tercera Semana

Arantza Ruiz abandonó La Casa de Los Famosos 2026 la noche de este domingo 16 de agosto, luego de no obtener el apoyo del público y después de tres semanas de competencia.

Memo Schutz, Massad Altamimi, Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz y Yanet García fueron los nominados y de entre ellos saldría la eliminada de la cuarta temporada.

"Muy impactada, estoy muy agradecida por la experiencia, yo quería seguir compartiendo con mis amigos, pero así son las cosas, y uno no se puede pelear con la realidad", dijo la actriz luego de salir de la residencia.

Técnicamente, se convirtió en la tercera eliminada de la competencia, luego de la salida de Ximena Herrera y la baja de Fede Vigevani.

En la Post Gala con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, Arantza Ruiz lloró porque reiteró que hubiese querido quedarse más tiempo. Asimismo, dijo que le impactó ver triste a Mariana Ochoa por su salida, pese a la fuerte pelea que ambas protagonizaron dentro del reality.

También aseguró que una de las personas que más extrañará será Memo Schutz, con quien formó una estrecha amistad durante su estancia en La Casa.

La noche de este domingo, Yanet García fue la primera en regresar después de recibir el apoyo de la audiencia en las votaciones.

El segundo en ser salvado fue Massad, mientras que Luis Chaparro se convirtió en el tercer participante en reingresar. Memo Schutz también recibió el respaldo suficiente del público y se salvó para permanecer una semana más en la competencia.

Galilea Montijo anunció el abandono de Ruiz y Flor fue la última en volver.

La vuelta de Flor podría estar marcada por nuevas tensiones durante esta semana, pues sus compañeros se posicionaron contra ella y la calificaron de "floja", perdida y triste.

Aldo Rendón le pidió que "despierte" y destacó que dentro de ella hay una "mujer chingona"; pero quien no congenia con ella es Cynthia Klitbo, quien la llamó haragana; Ernesto Laguardia consideró que es como una "hoja suelta al viento, sin ninguna dirección", mientras Brianda aseguró que la ve "perdida y triste".

Sin embargo, el reingreso de la argentina fue un alivio para Ese Pérez, quien la recibió con un beso enfrente de todos sus compañeros.

Luego de 22 días de competencia, La Casa de los Famosos ha registrado tres salidas. Antes de Arantza Ruiz, abandonó Fede Vigevani, quien concluyó su etapa como infiltrado especial.

Mariana Ochoa salió el primer domingo, pero fue enviada al "Exilio", donde compitió con Ximena Herrera, quien no tuvo apoyo de la audiencia la semana pasada. De estas últimas, la cantante contó con más votos y pudo volver.

ASJ