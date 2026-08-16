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Eliminación La Casa de los Famosos En Vivo Hoy: Sigue la Gala de Tercera Expulsión | Al Momento
La tercera expulsión quedará este domingo entre los nominados: Memo Schutz, Massad Altamimi, Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz y Yanet García.
Contexto
Sigue aquí el minuto a minuto de La Casa de los Famosos 2026 en vivo este domingo 16 de agosto, que se conocerá al tercer participante expulsado. La gala de eliminación arranca a las 20:30 horas por Las Estrellas (en TV abierta) y ViX (en línea).